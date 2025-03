BNP Paribas, un acteur majeur du financement de la transition énergétique

Lorsque Vena Energy a obtenu, en février 2024, une facilité de crédit renouvelable (RCF) liée au développement durable de 600 millions de dollars pour laquelle BNP Paribas a agi en tant que coordinateur du développement durable, Nitin Apte, PDG de Vena Energy, a déclaré dans le journal Asian Power : « À mesure que nous avançons, nous restons fermement engagés envers nos objectifs de durabilité, en tirant parti de cette étape comme d’un tremplin vers des réalisations encore plus grandes en matière de transition énergétique. Ensemble, nous continuerons de montrer l’exemple et de façonner un marché de l’énergie meilleur, plus durable et plus indépendant pour les générations actuelles et futures ».