BNP Paribas signe un accord avec la BEI afin de mobiliser jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements dans l’énergie éolienne

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

En octobre 2023, la Commission européenne a présenté le train de mesures européennes sur l’énergie éolienne afin de relever l’ensemble inédit de défis auxquels le secteur éolien est confronté, notamment une demande insuffisante et incertaine, des procédures d’octroi de permis lentes et complexes, un manque d’accès aux matières premières et une inflation et des prix des matières premières élevés. Dans un plan d’action spécifique, la Commission a présenté un ensemble d’initiatives relatives à l’octroi de permis, à la conception des enchères, aux compétences et à l’accès au financement de sorte que la transition vers une énergie propre aille de pair avec la compétitivité industrielle et que l’énergie éolienne continue d’être une réussite européenne. Dans le cadre de ce plan, la Banque européenne d’investissement (BEI) a activé en juillet 2024 une initiative de 5 milliards d’euros visant à soutenir les fabricants d’équipements éoliens en Europe.