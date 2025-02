« L’engagement fait pleinement partie du métier de banquier : les opportunités offertes par la transition sont innombrables »

Nous allons continuer à dérouler avec conviction et discipline notre feuille de route qui est d’accompagner nos clients dans leur transition environnementale et de soutenir les solutions de finance durable et inclusive. Et ce, malgré les importants vents contraires. En effet, nous avons pris de longue date des engagements forts en matière de finance durable – comme en matière de diversité et d’inclusion - que nous n’avons cessé de confirmer par des dispositifs très concrets, qui sont d’ailleurs une part intégrante de notre raison d’être et de notre plan stratégique. La mobilisation du Groupe reste inchangée sur ces sujets car il faut que les transitions se fassent.

Par ailleurs, cette année, certains enjeux seront particulièrement mis en lumière à travers de grands rassemblements internationaux que seront la COP30 au Brésil et la Conférence des Nations Unies sur l'Océan à Nice. Je pense notamment à la biodiversité, dont l’érosion continue dans le monde nous invite à renforcer encore nos actions.

Nous poursuivrons également la promotion de solutions de transition juste. La transition écologique a un coût, et les personnes les plus fragiles, qui sont souvent les plus exposées aux risques climatiques, se trouvent parfois empêchées d’engager les actions nécessaires pour y faire face. Notre raison d’être, qui est d’être au service de nos clients et du monde dans lequel nous vivons, nous y oblige. Nous renforcerons donc nos actions pour rendre la transition écologique accessible au plus grand nombre grâce à des solutions financières ingénieuses et innovantes, comme nous l’avons fait par exemple avec les « ISLF+ », pour « Inclusive Sustainability Linked Financing ».