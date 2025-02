« Perspectives » sur l’efficacité énergétique : la parole aux experts

Qui conçoit « Perspectives » ?

« Perspectives » est une publication trimestrielle dédiée aux thématiques ESG et conçue par l’équipe de coordination du Network of Experts in Sustainability Transitions (NEST). Ce réseau interne transversal fédère les experts en finance durable de tous les métiers et fonctions de BNP Paribas, qui mettent ainsi en commun leurs expertises au service de la transition des clients du Groupe.