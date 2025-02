Comment BNP Paribas œuvre-t-il pour limiter les gaz à effet de serre issus du méthane ?

Un gaz à effet de serre puissant, dont les émissions ne cessent d’augmenter

Les émissions de méthane ont été multipliées par 2,6 depuis la période préindustrielle. En effet, il s’agit du deuxième gaz à effet de serre émis par les activités humaines, donc anthropique, après le dioxyde de carbone (CO 2 ), et il contribue aujourd’hui au réchauffement climatique à hauteur de 0,5 degré Celsius. D’un point de vue chimique, le méthane (CH 4 ) est un hydrocarbure composé d’un atome de carbone lié à quatre atomes d’hydrogène. Le méthane est issu à la fois de sources naturelles et de sources anthropiques. Ce qui le caractérise est son fort pouvoir de réchauffement : selon le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), son Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) à 100 ans est de l'ordre de 30 fois celui du CO 2 . Sa durée de vie, d’environ 10 ans, est en revanche bien plus courte que celle du CO 2 , qui peut rester des centaines d’années dans l’atmosphère. Réduire les émissions de méthane est ainsi un levier efficace à court terme pour ralentir le rythme du dérèglement climatique.

Il existe différentes sources de production de méthane :

Le méthane thermogénique est produit sur de grandes échelles de temps, à partir de matière organique préservée de la dégradation bactérienne par l’action combinée de la pression et de la température lors de l’enfouissement des sols . On retrouve des poches de méthane dans les mines de charbon ou les nappes de pétrole. Le secteur de l’énergie contribue ainsi significativement à la création de fuites de méthane, comme c’est le cas également lors de l’extraction, la production et le transport de pétrole et gaz naturel.

Le méthane microbien est issu de la décomposition de matière organique dans des conditions sans oxygène, c'est le cas par exemple dans certains environnements naturels comme les zones humides, dans le secteur de l'agriculture comme la riziculture et l'élevage des ruminants, ou encore du fait de la décomposition des déchets organiques dans les décharges à ciel ouvert.

Le méthane pyrogénique est produit par la combustion incomplète de biomasse (les brûlis agricoles, les feux de forêts, etc).

Accompagner la recherche sur le méthane

La Fondation BNP Paribas soutient la recherche scientifique à travers son programme « Climate & Biodiversity Initiative » dédié à la recherche environnementale sur le climat et la biodiversité. Elle joue également un rôle de sensibilisation aux enjeux environnementaux auprès de ses parties prenantes grâce à la diffusion et la vulgarisation du savoir scientifique en organisant des conférences, des expositions et autres événements publics.