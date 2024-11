Comment la data accompagne BNP Paribas dans ses engagements RSE ? Deux expertes pour nous répondre !

Imène – Nous sommes convaincus de l’importance de développer des outils et des méthodologies « Open source » pour aligner les portefeuilles financiers avec nos objectifs climatiques. Au sein de l’équipe, nous avons par exemple travaillé avec d’autres membres de la Fédération Bancaire Française pour développer une méthodologie de mesure de la performance climatique des portefeuilles immobiliers résidentiels français, ainsi qu’avec l’agence française de transition énergétique, l'ADEME pour améliorer l’utilisation des diagnostics de performances énergétiques.

Ces travaux en Open source sont importants car ils s’intègrent dans nos engagements sociétaux de contribuer à ce que d’autres pairs puissent utiliser les mêmes méthodologies et profiter de nos travaux et avancées, afin de maximiser l’impact sur l’économie réelle. Sur la CSRD, le Groupe a mis en place une taskforce pour son propre reporting CSRD, qui allie les compétences de la RSE Groupe, de la fonction Finance & Strategy, de GDO (Group Data Office), des entités et d’autres fonctions du Groupe pour structurer ces données extra financières. Cette taskforce travaille depuis plusieurs mois sur ce sujet. Il est important de noter que la CSRD a un impact fort sur le Groupe puisque ce sont plusieurs centaines de collaborateurs qui vont tous contribuer au reporting extra-financier.

Enam – La finance durable, et plus largement le développement durable dans son ensemble, sont au cœur de la stratégie de développement du Groupe : c’est ce que recouvre le « S » - pour Sustainability - de notre plan GTS 2025. De ce fait, une gouvernance Data adaptée a été mise en place et de nombreuses équipes sont embarquées, à tous les niveaux.