DEU : « Les grandes réalisations RSE se trouvent désormais en miroir des résultats financiers du Groupe »

En quoi l’année 2024 a-t-elle marqué un tournant dans la communication extra-financière du Groupe ?

Nous avons consacré une grande partie de l’année 2024 à préparer le rapport issu de la nouvelle règlementation CSRD, avec Finance et Stratégie ainsi que RHG et Compliance. Il vient remplacer le chapitre 7 qui existait de longue date et pour lequel nous avions une grande marge de manœuvre quant aux informations à y faire figurer. Le cadre posé par la CSRD est, lui, beaucoup plus prescriptif et détaillé : il fixe notamment le principe de l’analyse de double matérialité qui nous impose les sujets sur lesquels nous devons reporter. Le produit de ce travail collectif est un document plus long, contenant de nombreuses informations segmentées selon l’architecture de la norme. Nous y publions des informations majeures comme l’avancée de la décarbonation de nos portefeuilles de crédit pour neuf secteurs d’activité.



La seconde nouveauté, c’est la création d’informations sur la RSE dans le chapitre 3 du DEU sous une forme résumée, donc au cœur de ce document de plus de 950 pages et non plus tout à la fin comme c’était le cas avec le chapitre 7. Les grandes réalisations en matière de RSE se trouvent désormais en miroir des résultats financiers du Groupe, ce qui semble parfaitement cohérent au regard de la place de la sustainability dans la stratégie du Groupe.