L’approche d’investissement de BNP Paribas Asset Management à travers 4 exemples concrets

Une tomate ou un fruit jugé trop peu attrayant pour être vendu ou un produit alimentaire trop proche de la date de péremption et qui partent à la poubelle ? Ce n’est qu’une facette du gaspillage alimentaire, qui représente au niveau mondial 1,3 milliard de tonnes par an*. Afin de contribuer à lutter contre ce fléau, BNP Paribas Asset Management a investi, dont la moitié via un fond créé en partenariat avec la Solar Impulse Foundation (SIF) dans la start-up à impact Phenix qui agit auprès de tous les acteurs de la chaîne pour viser le zéro-déchet alimentaire à grande échelle.