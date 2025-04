Les obligations durables en 2025 : un marché en pleine évolution

Les entreprises jouent un rôle de plus en plus actif dans le développement de la finance durable. En 2024, près d'une obligation d'entreprise investment grade sur quatre émises dans la région EMEA était durable, et résultait d’une planification financière stratégique.

« Nous assistons à un changement significatif dans la façon dont les entreprises abordent la finance durable », déclare Agnès Gourc. « Il ne s'agit plus seulement de décarbonation : les entreprises utilisent des obligations durables pour financer des projets liés à la biodiversité, à la gestion de l'eau et à l’adaptation au changement climatique. »



Les entreprises de services publics et de technologie sont à l'avant-garde de cette tendance. Une obligation sur trois émise par les services publics européens en 2024 était une obligation verte, soutenant l'expansion des projets éoliens terrestres, solaires et d'énergie propre.

« De plus en plus, les entreprises utilisent les obligations vertes comme outil d'engagement des parties prenantes. Les investisseurs veulent voir des stratégies de transition claires, et la finance durable aide les entreprises à démontrer comment elles adaptent leurs business models », ajoute Trevor Allen.