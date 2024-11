Gestion responsable des forêts : BNP Paribas Asset Management lance un fonds dédié

En quoi consiste ce fonds ?

Le fonds FFF est le premier lancé avec International Woodland Company (IWC), une société danoise spécialisée dans l’investissement responsable dans les terres forestières et agricoles à l’échelle mondiale et le conseil dédié aux exploitations forestières durables, à l'agriculture et aux écosystèmes naturels, ainsi qu’aux crédits carbone et aux projets de conservation. IWC est détenue majoritairement par BNP Paribas Asset Management depuis 2023 et fait ainsi partie de sa gamme d'investissements sur les actifs privés, c’est-à-dire des actifs non cotés en bourse. Les équipes d’IWC sont désormais intégrées aux équipes de Private Assets.

Ce fonds est destiné aux investisseurs institutionnels qui souhaitent concilier des objectifs de durabilité et de rentabilité. Il est classé article 9 selon le règlement SFDR, c’est-à-dire qu’il poursuit un objectif d’investissement durable, en l’occurrence ici la gestion durable et intégrale des forêts.

Le fonds n’investira que dans des forêts situées dans des zones géographiques matures (États-Unis, Océanie, Europe) et certifiées par un label FSC (Forest Stewardship Council) qui garantit la planification de la gestion durable de la forêt et du sol, la préservation des fonctions écologiques de la forêt, le respect des droits des travailleurs et des conditions de travail et le bien-être social et économique des communautés locales.