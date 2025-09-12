10 ans après l’Accord de Paris sur le climat, 6 chiffres clés sur les avancées concrètes de BNP Paribas

34,2 milliards d’euros de financements aux énergies renouvelables
Solaire, éolien, géothermie, bioénergies… en dix ans, BNP Paribas a multiplié par cinq ses financements dédiés aux énergies renouvelables, passant de 6,9 milliards d’euros fin 2014 à 34,2 milliards à fin septembre 2024. Si le Groupe est ainsi devenu un acteur important du financement des énergies renouvelables, dont le besoin est croissant avec la hausse de la demande tirée par l'Intelligence Artificielle, BNP Paribas a pour ambition qu’en 2030, 90 % de son stock de financements à la production d’énergie soit consacré au bas carbone – ce ratio avait atteint 76 % à fin 2024. Pour y parvenir, BNP Paribas a notamment lancé en 2021 le Low-Carbon Transition Group, qui accompagne les clients grandes entreprises et institutionnels dans leur transition bas carbone.
179 milliards d'euros pour accompagner la transition bas carbone depuis 2022
Si cet indicateur est plus récent – il date du dernier plan stratégique du Groupe, GTS, annoncé en février 2022 – il dénote là encore une approche très concrète du soutien à la transition.
Entre début 2022 et fin 2024, BNP Paribas a ainsi pu accompagner ses clients dans leur transition vers une économie bas carbone à hauteur de 179 milliards d’euros, avec un objectif de 200 milliards à fin 2025.
Cet engagement a pu bénéficier à toutes les clientèles du Groupe, qu’il s’agisse pour les particuliers de rénover leur logement ou de financer un véhicule électrique, ou pour les entreprises de transformer leurs modes de production et de financer leur transition.
N°1 des Green Bonds entre 2015 et 2025
Parmi les produits permettant d’accompagner la transition des grands institutionnels se trouvent les « Green Bonds » ou obligations vertes. BNP Paribas a publié son « Green Bond Framework » puis émis sa première obligation verte en 2016. Au-delà de son propre financement, BNP Paribas a soutenu un grand nombre de ses clients souverains, entreprises et institutions financières en arrangeant les obligations qu’ils ont émises pour leurs projets à portée environnementale. Selon Dealogic, la croissance des Green Bonds entre 2015 et 2025 a été de 37 % par an en moyenne pour BNP Paribas, contre 30 % pour le marché. Le Groupe se positionne ainsi au 1er rang sur la période, avec environ 5 % de part de marché mondial.
250 millions d’euros pour les start-ups innovantes de la transition
En 2015, BNP Paribas a ouvert une enveloppe d’investissement pour compte propre de 100 millions d’euros pour soutenir le passage à l’échelle de start-ups de la transition énergétique : dans les cinq années qui ont suivi, douze ont ainsi bénéficié d’investissements directs du Groupe. On peut citer notamment CarbonWorks, qui capture et valorise le CO₂ via des microalgues. En 2020, cette ligne a été portée à 250 millions d’euros, permettant par exemple de soutenir à hauteur de 86 millions d’euros le « BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund », géré par BNP Paribas Asset Management*. Ouvert aux investisseurs institutionnels, grandes entreprises et clients de la banque privée du Groupe, celui-ci vient financer des start-ups de la transition écologique, parmi lesquelles la française Hello Watt, qui aide les particuliers à penser la rénovation énergétique de leur habitation. Ce fonds a atteint en janvier 2025 sa taille finale de 172 millions d'euros.
133 000 collaborateurs et collaboratrices formés aux enjeux de finance durable
Dès 2013, soit deux ans avant l’Accord de Paris, le Groupe s’est fixé pour la première fois un objectif de formation lié à la finance durable.
BNP Paribas a poursuivi son action pour sensibiliser et former l’ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices aux enjeux climatiques, avec par exemple en 2020 l’initiative « We Engage », destinée à faire découvrir à l’ensemble de ses équipes les enjeux environnementaux et sociaux.
Créée en 2022, la Sustainability Academy a permis une nouvelle accélération dans la formation de ses équipes : entre son lancement et fin 2024, près de 133 000 collaborateurs et collaboratrices ont ainsi été formés dans le monde grâce à cette riche plateforme de contenus, et près de 39 000 ont pris part à une Fresque du Climat.
-50 % d’émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre opérationnel
Entre 2015 et 2025, BNP Paribas a réduit de moitié ses émissions de gaz à effet de serre par collaborateur, passant de 2,89 à 1,48 tCO₂eq/ETP (équivalent temps plein). Cette baisse s’explique notamment par l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, la réduction des voyages d’affaires et le renforcement des dispositifs de sensibilisation des équipes, pour que tous et toutes puissent agir de manière responsable dans ce domaine. Des efforts qui traduisent une transformation profonde et durable des pratiques du Groupe.
Depuis 2017 enfin, les émissions résiduelles du périmètre opérationnel de BNP Paribas ont été compensées à hauteur de 2,4 millions de tonnes, via l’achat de crédits carbone volontaires.
Dix ans après l’Accord de Paris, une transformation profonde de l’économie et de la société est en cours et doit être poursuivie, d’autant qu'elle est désormais associée à des enjeux stratégiques de résilience, d’adaptation et de souveraineté. Comme le souligne le dernier rapport « Off target » du Programme pour l’Environnement de l’Organisation des Nations Unies publié en novembre 2025, l’action menée depuis la COP15 a permis d’inscrire le monde dans une trajectoire à +2,8°C par rapport à l’ère préindustrielle, contre +4°C si aucun changement n’avait été entrepris. Le secteur financier a un rôle essentiel à jouer pour contribuer à la transition vers une économie bas carbone en accompagnant les solutions nouvelles et les transformations économiques.
