10 ans après l’Accord de Paris sur le climat, 6 chiffres clés sur les avancées concrètes de BNP Paribas

Si cet indicateur est plus récent – il date du dernier plan stratégique du Groupe, GTS, annoncé en février 2022 – il dénote là encore une approche très concrète du soutien à la transition.

Entre début 2022 et fin 2024, BNP Paribas a ainsi pu accompagner ses clients dans leur transition vers une économie bas carbone à hauteur de 179 milliards d’euros, avec un objectif de 200 milliards à fin 2025.

Cet engagement a pu bénéficier à toutes les clientèles du Groupe, qu’il s’agisse pour les particuliers de rénover leur logement ou de financer un véhicule électrique, ou pour les entreprises de transformer leurs modes de production et de financer leur transition.