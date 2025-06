Captage et stockage de carbone : une solution pour contribuer à atteindre la neutralité carbone ?

BNP Paribas intervient en tant que conseiller et financeur de nombreux projets

« Nous souhaitons être actif sur toute la chaine de valeur, en conseillant l'émetteur, mais aussi les différentes infrastructures : le pipeline en mer, la zone portuaire et la zone de stockage. Il y a beaucoup d'infrastructures à développer, donc cela représente beaucoup de capital à investir. Selon les projets et leur positionnement sur la chaine de valeur, les acteurs vont avoir besoin de dette ou de capitaux propres, voire des deux, ou encore de conseil dans le cadre du rapprochement ou de la cession d’entreprises », raconte Etienne Didier. Le LCTG a ainsi conseillé le projet de transport de CO₂ de Aramis, aux Pays-Bas, qui vise une décision finale d'investissement en 2026 et un démarrage opérationnel en 2029.

Le Groupe est également entré en financement sur le premier projet de CCS au Royaume-Uni, en Mer du Nord, Northern Endurance Partnership (NEP) : la construction des infrastructures (réseau de collecte du CO₂ onshore, des installations de compression et un pipeline vers une zone de stockage souterraine en mer) a débuté cette année et le premier stockage de CO₂ est prévu en 2028.

Pour Etienne Didier, il y a une chose à retenir : « une grosse partie du coût de toute la chaîne de valeur est lié à la capture, qui requiert beaucoup d'énergie. Si l’essentiel des projets bénéficie de la force de frappe des grands énergéticiens, nous soutenons également dans leurs levées de capitaux des petites structures qui font de la recherche et lancent des pilotes pour trouver des procédés alternatifs. »

Les limites de cette technologie

La technologie de CCS présente encore des limites en termes de viabilité économique, de ressources et d’acceptabilité sociétale, explique Tilly Undi : « Le coût peut être une barrière pour le déploiement du CCS, notamment tant qu’il n’existera pas un prix du CO₂ suffisant pour justifier des investissements dans ce secteur, ou une valorisation des produits avec une empreinte carbone réduite. Aujourd’hui les différents projets déployés sont financés en partie via des subventions. Par ailleurs, le nombre de réservoirs géologiques adaptés au stockage de CO₂ est pour l’instant limité, par rapport aux besoins indiqués par le GIEC et l’IEA. Parfois des réserves peuvent être exprimées face à certains projets de CCS, qui ne doivent pas se substituer aux actions d’évitement, puis de réduction des émissions de CO₂. Il est important de respecter cet ordre dans la gestion des émissions de CO₂ : éviter, réduire et, pour le résiduel, considérer le CCS. »

Conclusion par Tilly Undi : « le CCS est une bonne solution de décarbonation mais n’est pas adaptée à tous les cas. Lorsqu’il est bien encadré et en l’absence d’autres solutions de décarbonation viables, il peut contribuer à atteindre les objectifs de neutralité carbone. »