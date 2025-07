NatureTech : des technologies de pointe au service de la biodiversité

Qu'est-ce que la NatureTech ?

La Greentech, qui se concentre principalement sur les énergies renouvelables, peut être considérée comme un prédécesseur de la NatureTech, qui met quant à elle la biodiversité au cœur de ses solutions. Elle désigne en effet l’ensemble des technologies et des outils développés pour protéger, restaurer et gérer durablement la nature. En plaçant la biodiversité au centre de son approche, la NatureTech vise à accélérer et à amplifier les solutions fondées sur la nature qui répondent aux défis environnementaux (du changement climatique à la perte de biodiversité en passant par la dégradation des sols) grâce à la protection, la restauration et la gestion durable des écosystèmes.

« Au fil des années et à mesure que les marchés ont pris conscience des enjeux biodiversité et nature, les termes de NatureTech semblent prendre plus de consistance et de pertinence », explique Pauline Blandin, Impact Investment Director chez BNP Paribas Asset Management.

Face à l'urgence écologique mondiale, la NatureTech est un secteur émergeant qui continue d'évoluer à mesure que le progrès technologique et la recherche offrent de nouvelles solutions pour restaurer, protéger et préserver la biodiversité à l'échelle mondiale.