« Les banques ont un rôle déterminant à jouer pour financer les solutions qui permettront de préserver l’Océan »

De manière très concrète, si on parle d’investissement direct, je peux citer le soutien par BNP Paribas Développement à la start-up française Bluefins, qui développe un système de propulsion inspiré des nageoires de baleine : elles permettent de réduire la consommation de carburant maritime de 20 % ! En matière d’innovation financière, nous avons été très fiers l’an dernier d’avoir structuré la facilité de prêt à impact « Blue Finance », qui permet de financer la gestion durable d’Aires Marine Protégées par les communautés locales dans des pays en développement. Du côté de la gestion d’actifs, BNP Paribas Asset Management propose un ETF dédié à l’économie bleue depuis 2020, ce qui permet notamment aux clients particuliers de soutenir le secteur. Et bien sûr pour les clients grandes entreprises, les institutionnels ou les souverains, il y a les « blue bonds », ou obligations bleues. BNP Paribas en a par exemple co-structuré une de 500 millions d’euros pour le Groupe Saur en 2024 : elle permettra de financer notamment des projets de collecte et de traitement des eaux usées, avant qu’elles ne soient charriées dans l’Océan.

Au-delà de nos activités commerciales, nous soutenons activement la recherche scientifique via la Fondation BNP Paribas qui depuis 2010 apporte son support à des projets de recherches scientifiques en lien avec le climat et la biodiversité, marine notamment. En janvier 2025, la Fondation a lancé un nouvel appel à projets entièrement axé sur la biodiversité marine et les écosystèmes côtiers, pour un montant total de 7 millions d’euros. Cet appel a été labélisé par l’UNESCO dans le cadre de la « Décennie de l’Océan ».

Et nos propres équipes contribuent à la recherche : on peut citer la toute dernière publication « Quantifiying biodiversity loss risk – Towards the assessment of corporate marine biodiversity footprinting » (uniquement en anglais) de notre équipe de recherche et d’analyse de données environnementales, tout juste sortie et dédiée à l’évaluation de l’empreinte marine des entreprises. Elle est en accès libre, avec pour objectif d’offrir une première vision de l’impact des activités économiques sur la biodiversité marine et, in fine, d’aider les communautés scientifique et économique à mieux cerner les enjeux du sujet.

Pour orienter nos décisions économiques et financières de manière éclairée, investir dans la recherche scientifique est un levier indispensable. En l'associant aux synergies que nous voulons créer – avec ORRAA et pendant l’UNOC et le BEFF notamment – il y a là une véritable opportunité de passer à l’échelle, pour déployer concrètement toutes ces solutions dont je n’ai partagé ici qu’un échantillon. C’est l’occasion de se montrer à la hauteur des enjeux, collectivement !