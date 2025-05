Comment les obligations sociales peuvent-elles favoriser les progrès vers la résilience ?

Les banques ont également un rôle essentiel à jouer dans la mobilisation de fonds pour des projets socialement sains et durables qui produisent des avantages sociaux plus importants. Fin 2022, BNP Paribas a lancé son cadre d'obligations sociales, conformément aux principes de l'ICMA (lien vers le site web de l'ICMA en anglais). Les actifs sont sélectionnés par le Comité des Obligations Sociales de BNP Paribas, issus des différentes catégories éligibles, conformément à nos politiques RSE et aux exigences réglementaires applicables, ainsi qu'aux filtres volontaires. Le produit est utilisé pour financer ou refinancer des actifs et des projets ayant un impact social positif, notamment l'accès à l'emploi, l'égalité des chances, l'accès au logement, à l'éducation et aux soins de santé.

Ce cadre met en évidence l'origination d'actifs sociaux des banques commerciales de BNP Paribas et plus largement de la division CPBS, en s'appuyant initialement uniquement sur les actifs des banques commerciales françaises, mais en s'étendant progressivement au reste de l'Europe. Environ EUR1,6 Md ont été émis selon ce cadre depuis la première obligation indicielle sociale structurée, structurée par l'activité Global Markets de BNP Paribas CIB et investie par l'assureur BNP Paribas Cardif. Cette obligation intègre également un dispositif de dons sociaux, qui consiste à reverser une partie du montant total investi à des associations soutenues par le Groupe BNP Paribas.