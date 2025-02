Avec plus de 2 200 entreprises sociales accompagnées depuis 2014 et 1,2 milliard d’euros de financements bancaires mobilisés, Act for Impact s’inscrit dans une dynamique de soutien pérenne en faveur de l’économie sociale et solidaire. Grâce à des solutions innovantes comme les contrats à impact et l’épargne solidaire, BNP Paribas renforce son engagement en faveur d’un entrepreneuriat durable, capable de conjuguer performance économique et impact positif.