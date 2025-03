Nutricosmétique, biotechnologie marine... ces femmes entrepreneures qui font bouger les lignes

Muriel Bardor : Effectivement, développer un médicament est un processus qui s’étale sur près de 10 ans. Dans le cas de notre société, il nous faut aussi mettre en place le procédé à l’échelle industrielle, ce qui est également capitalistique. Au démarrage, outre les capitaux propres apportés par les associés fondateurs, nous avons eu la chance d’obtenir une bourse French Tech Emergence de la BPI, ce qui nous a permis de recruter notre premier salarié. Ensuite, l’obtention rapide du label France 2030 et du label DEEPTECH via Bpifrance nous a fait bénéficier de financements supplémentaires. En complément, nous avons réalisé une première levée de fonds auprès de business angels spécialisés dans la santé, de banques et de fonds d’investissement.



Nous envisageons aujourd’hui de passer à l’échelle supérieure en effectuant une nouvelle levée de fonds de 12 millions d’euros pour accélérer notre développement, en passant d’une capacité de production en bioréacteur de 2 000 litres contre 200 actuellement. C’est d’autant plus nécessaire que des équipes internationales marchent déjà sur nos traces ! Mais nous explorons en parallèle des opportunités commerciales dans les domaines de la cosmétique ou et du diagnostic, qui ne relèvent pas de la réglementation pharmaceutique et qui devraient nous permettre d’engranger des revenus à plus court terme. Nous avons amorcé des discussions avec des partenaires étrangers pour commencer à s’implanter à l’international.