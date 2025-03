Les carburants durables, composants essentiels de la transition énergétique

La collaboration entre les acteurs des secteurs privé et public est essentielle à la construction du réseau avec des pipelines et des infrastructures de production. Compte tenu de la complexité de ces projets très intensifs en capital, il est crucial de mettre en œuvre des mécanismes de réduction des risques, en particulier pour les premiers projets, afin de mobiliser des financements privés.

Plusieurs collaborations fructueuses ont déjà eu lieu, par exemple dans le développement de molécules bleues, avec des acteurs de la capture et du stockage du carbone, en particulier aux États-Unis et au Moyen-Orient où les prix du gaz naturel sont compétitifs. Cela peut conduire à des coûts de production plus proches de ceux des carburants conventionnels.

Dans le domaine des SAF, des partenariats sont noués entre des groupes de compagnies aériennes et des fonds d'investissement SAF, tels que la Sustainable Aviation Fuel Financing Alliance (SAFFA), récemment lancée, qui vise à accroître la disponibilité des SAF. Les partenaires de SAFFA auront également l'occasion de conclure des contrats d'écoulement prioritaire pour les SAF produits par les projets soutenus. Dans ce cas particulier, BNP Paribas et Airbus se sont joints aux partenaires initiaux pour s'engager ensemble à hauteur d'environ 200 millions de dollars pour soutenir la décarbonation de l'industrie aéronautique. Les systèmes de « réservation et réclamation » pourraient soutenir l'émergence d'un marché des carburants liquides durables en optimisant la chaîne d'approvisionnement et en évitant les dépenses d'investissement coûteuses liées aux nouvelles infrastructures.

La collaboration est également indispensable dans le secteur maritime, où les parties prenantes doivent rénover les navires existants ou en mettre en service de nouveaux, car les carburants alternatifs nécessitent un espace de stockage supplémentaire. Outre les considérations de coût, les armateurs doivent sélectionner avec soin le carburant approprié pour leur flotte, en tenant compte de sa disponibilité dans les ports opérationnels et de la sécurité de la manutention et du stockage. Les efforts de collaboration entre les producteurs de carburant, les développeurs d'infrastructures, les ports et les régulateurs seront donc essentiels pour renforcer la confiance, établir des chaînes d'approvisionnement solides et respecter les normes.