Accompagner la révolution des véhicules électriques avec l'infrastructure de recharge rapide de Fastned

Un partenariat unique

En 2022, Fastned a présenté sa stratégie de croissance ambitieuse, visant à plus que tripler son nombre de stations de recharge rapide d'ici 2030. BNP Paribas a soutenu la levée de fonds de Fastned en 2022, en s'appuyant sur son expertise et son réseau pour les mettre en relation avec le bon investisseur. La Banque a ainsi facilité l'entrée en relation entre Fastned et Schroders Capital - la division d'investissement sur les marchés privés du gestionnaire d'actifs mondial Schroders - qui souhaitait investir dans la transition énergétique, et en particulier dans la recharge des VE.

Jérôme Janssen, co-responsable des investissements en actions d'infrastructure chez Schroders Capital, France, souligne : « Nous avons senti que [Fastned] était prêt à passer à l'échelle, avec tous les outils, la gouvernance et le reporting. » Schroders Capital a réalisé un investissement stratégique à long terme de 75 millions d'euros pour soutenir la croissance de Fastned, BNP Paribas agissant en tant que coordinateur mondial conjoint et conseiller financier dans le cadre de ce placement privé. Jérome Janssen décrit le caractère unique de ce partenariat, dans lequel BNP Paribas a contribué à développer la relation entre l'entreprise et l'investisseur, en soulignant « l’association fructueuse entre une équipe d'investissement dans les infrastructures et une société cotée en bourse. »