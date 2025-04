Dans le tourbillon des tarifs douaniers américains

L'Europe a de solides atouts à faire valoir dans ses négociations commerciales avec les États-Unis, notamment le fait qu'elle est un grand marché pour les exportations américaines de biens, mais surtout de services. Elle est également le plus grand pourvoyeur d'investissements directs étrangers aux États-Unis. En tant que deuxième marché de consommation au monde, elle a beaucoup à gagner dans les nombreuses négociations commerciales qu'elle entame avec ses partenaires commerciaux existants et nouveaux. Plus fondamentalement, l'Europe dispose d'une marge de manœuvre assez grande en matière de politique monétaire et budgétaire pour atténuer l'impact des vents contraires et pour stimuler sa demande intérieure, et être ainsi moins vulnérable à un affaiblissement probable du commerce mondial à court terme. Elle dispose également d'une feuille de route claire pour stimuler les investissements (dans la défense, les infrastructures, la transition énergétique, la numérisation, etc.), dont les besoins ont été estimés à près de 1 000 milliards d'euros par an jusqu'à la fin de la décennie, ce qui stimulera sensiblement la croissance, et ce de manière permanente. Enfin et surtout, elle dispose d'un cadre d'élaboration des politiques économiques stable et prévisible, ancré dans l'État de droit. Aucune autre économie au monde n'est en mesure d'offrir une telle combinaison de qualités. Cela devrait la rendre particulièrement attractive pour les investisseurs mondiaux, ce qui, à son tour, facilitera le financement de ses investissements et de ses ambitions de croissance.