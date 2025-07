BNP Paribas, partenaire de l’accélération de l'efficacité énergétique industrielle

Quels sont les avantages de l'efficacité en milieu industriel ?

Le secteur industriel représente un quart des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie et consomme 37 % de l'énergie mondiale. À mesure que la demande d'électricité augmente, l'efficacité énergétique permet aux secteurs de l'industrie et des services de réaliser d' importantes économies d'énergie (lien vers rapport en anglais), contrebalançant ainsi la demande croissante. L'utilisation efficace de l'énergie n'est pas seulement une mesure d'économie ; Il peut être un catalyseur pour améliorer la compétitivité industrielle et contribuer aux initiatives climatiques mondiales.

Les gouvernements du monde entier soutiennent cette transformation par des politiques et des mesures incitatives, des innovations en matière de gestion de l'énergie, des partenariats interindustriels et des solutions de financement ciblées contribuent également à accélérer ces progrès. Plus tôt cette année, la Commission européenne a présenté le Pacte pour une industrie propre pour aider les industries énergivores à améliorer leur efficacité. Et lors de la récente conférence mondiale de l'Agence international pour l'énergie (lien vers site en anglais) sur l'efficacité énergétique à Bruxelles, 47 gouvernements ont réitéré (lien vers source en anglais) la valeur de l'efficacité énergétique pour le développement économique et social et se sont engagés à soutenir l'efficacité énergétique.