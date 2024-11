BNP Paribas et le Women’s Forum dévoilent les 40 lauréates de la saison 2 du « French Women Entrepreneurs 40 »

Créé en 2005 et basé à Paris, le Women’s Forum For The Economy & Society est une filiale de Publicis Groupe. En tant que plateforme d’influence globale, le Women’s Forum For The Economy & Society a pour ambition de porter la voix, la vision, la valeur ajoutée des femmes non seulement sur les questions d’égalité mais également sur l’ensemble des défis sociaux et économiques mondiaux. Le Women’s Forum œuvre pour un monde plus juste et plus inclusif, en cherchant à éliminer les obstacles structurels à l'égalité pour veiller à ce que les femmes de toutes les générations et de tous les milieux ethniques, culturels et sociaux, soient actrices et décideuses pour l’économie et la société.

L’entrepreneuriat féminin est une des thématiques fondamentales du Women’s Forum For The Economy & Society, inscrite au cœur de l’ensemble de ses actions, notamment ses événements internationaux, ses initiatives ainsi que ses recommandations de politiques publiques. En 2021 déjà, le Baromètre du Women’s Forum For The Economy & Society sur l’égalité entre les femmes et les hommes a montré que mettre fin aux inégalités de genre dans l’entrepreneuriat est une réelle priorité : au sein des pays du G20, 88% de la population est favorable à la mise en place de politiques innovantes garantissant aux femmes entrepreneures un accès égal aux financements publics et privés.