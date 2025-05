La rénovation énergétique, une ambition européenne fondée sur un accompagnement structuré

Ces chiffres traduisent un besoin important d’accompagnement, de clarté et d’action. C’est pourquoi, BNP Paribas a pour ambition d’accompagner 400 000 projets de rénovation énergétique de logements en Europe d’ici 2026 en s’appuyant sur sa filiale BNP Paribas Personal Finance, qui est acteur de longue date dans la rénovation énergétique en France et à l’international et ses banques commerciales. De la France à l’Italie, de la Belgique à la Pologne ou au Luxembourg, les banques commerciales de BNP Paribas proposent des solutions sur mesure pour accélérer l’accompagnement de leurs clients. Suite à une phase de test menée en 2024 dans une dizaine de départements, la Banque Commerciale en France de BNP Paribas a étendu à l’ensemble du territoire son partenariat avec IZI by EDF, spécialiste de l’accompagnement des travaux de rénovation énergétique de l’habitat

Afin de lever les principaux obstacles identifiés, des aides financières et des outils d’accompagnement sont aujourd’hui proposés aux clients de BNP Paribas souhaitant s’engager dans la rénovation énergétique de leur logement :

BNP Paribas s’appuie sur partenaires de confiance comme Domofinance, filiale de BNP Paribas Personal Finance, spécialisée dans le financement de la rénovation énergétique, avec un réseau de plus de 1 600 partenaires et 20 ans d’expérience. Domofinance propose une offre et un accompagnement dédié, avec des prêts collectifs (incluant l’Eco-PTZ) qui n’induisent pas de solidarité entre les copropriétaires adhérents.

BNP Paribas propose également à l’ensemble de ses clients, dans le cadre de son partenariat avec IZI by EDF, un accompagnement à chaque étape de leur projet de rénovation : de l’identification des travaux à réaliser, à l’estimation de leur coût, en passant par la mobilisation des aides financières éligibles - directement déduites du devis - jusqu’à la réalisation des travaux, avec le suivi et l’appui de professionnels qualifiés. BNP Paribas assure ainsi un parcours fiable et sécurisé.

Ce partenariat s’adresse aux clients en France et s’inscrit dans le dispositif de la Banque Commerciale en France pour les soutenir dans la rénovation énergétique de leur logement, avec notamment le prêt personnel Energibio, destiné au financement des travaux liés à la rénovation énergétique ainsi qu’une enveloppe de crédit immobilier dédiée au financement de travaux de rénovation énergétique au moment de l’acquisition immobilière avec un taux bonifié.

En Italie, BNL BNP Paribas s’appuie sur son écosystème « BNL Abito » dédié aux besoins de l’habitat. « Mutuo Green » est une solution d’hypothèque verte proposée par BNL BNP Paribas, pour l’achat de logements de classe énergétique A et B. Avec ce prêt, la banque répond à l'intérêt croissant des consommateurs à l'égard de produits financiers durables, et aux exigences croissantes de la réglementation sur la transition énergétique. « Agoràcasa » est une plateforme en ligne pour découvrir la classe énergétique de sa maison avec un bilan gratuit et sans engagement et trouver des professionnels qualifiés pour des interventions de rénovation sur mesure, de la conception à la réalisation.

En Belgique, BNP Paribas Fortis propose des crédits hypothécaires sur 30 ans pour aider les clients aux revenus modestes dans leurs projets immobiliers durable, à travers notamment So Simply, une plateforme de mise en relation entre clients particuliers et artisans de confiance et Happy Nest, où les acheteurs peuvent louer une construction neuve et économe en énergie et, après quelques années, l’acheter en déduisant partiellement du prix d’achat les loyers payés.