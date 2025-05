BNP Paribas a pour ambition d’accompagner 400 000 rénovations énergétiques de logements en Europe d’ici fin 2026

Une étude, réalisée par BNP Paribas avec Harris Interactive, met en lumière les convictions, freins et idées reçues des Français face à l’amélioration de la performance énergétique de leur logement, qu’ils estiment importante voire prioritaire pour 94% d’entre eux.

BNP Paribas se fixe l’objectif d’accompagner 400 000 projets de rénovation énergétique de logements en Europe d’ici fin 2026 en s’appuyant sur sa filiale BNP Paribas Personal Finance et ses banques commerciales.

Afin d’accompagner cette dynamique, BNP Paribas renforce son offre visant à accompagner les clients particuliers et les copropriétés dans leurs travaux de rénovation énergétique.

« Rénovation énergétique : les Français convaincus… mais perdus ».

C’est la conclusion d’une étude réalisée par BNP Paribas avec Harris Interactive sur la position des Français face aux travaux de rénovation énergétique et l’amélioration de la performance de leur logement.

Conduite en février 2025, cette étude* souligne que les Français font face à deux freins majeurs qui les empêchent de passer à l’acte pour des travaux de rénovation énergétique : le coût et les démarches (obtention des aides, choix des artisans, etc.), qu’ils jugent compliquées pour 72% d’entre eux. En parallèle, 85% des Français pensent que la performance énergétique influence ou influencera le prix d’un logement et 80% estiment même qu’il est indispensable d’investir dans une rénovation de son logement pour ne pas le revendre en-dessous des prix du marché.