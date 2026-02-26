Engagés ! Où en est BNP Paribas dans le financement des énergies bas carbone et de la transition ?

Au 30 septembre 2025, les énergies bas carbone représentaient 82 % de l’exposition de crédits à la production d'énergies de BNP Paribas.

L’objectif pour 2030 ? Que 90 % des financements à la production d’énergies soient dédiés au bas carbone. Le Groupe est en bonne voie pour atteindre cet objectif.

Entre 2022 et 2025, le Groupe a alloué 252 milliards d’euros à l’accompagnement de ses clientèles dans leur transition. La Banque dépasse ainsi dès 2025 son objectif 2026, fixé à 215 milliards d’euros.

Cette accélération se concrétise à travers le soutien à de nombreux projets de renouvelables comme l’émission en 2025 de la première obligation verte européenne de l’énergéticien Eurogrid à hauteur d’1,1 milliard d’euros pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, ou encore de nucléaire, avec le financement de 5,5 milliards de livres sterling pour la construction d’un nouveau réacteur nucléaire d’une capacité de 3,2 GW en Angleterre (Sizewell C).

La Banque réaffirme ainsi sa position de leader mondial dans les obligations et crédits durables pour la troisième année consécutive selon Dealogic.