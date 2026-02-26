  • Finance durable

Engagés ! Où en est BNP Paribas dans le financement des énergies bas carbone et de la transition ?

Publié le 26-02-2026

Lors de la publication de ses résultats annuels pour 2025, le Groupe a confirmé sa trajectoire dans le financement à la production d’énergies bas carbone, en en revenant sur son soutien à de nombreux projets. Alors, que fait BNP Paribas en la matière ?

Le Groupe aux côtés de ses clients dans leurs projets de transition énergétique

Au 30 septembre 2025, les énergies bas carbone représentaient 82 % de l’exposition de crédits à la production d'énergies de BNP Paribas.

L’objectif pour 2030 ? Que 90 % des financements à la production d’énergies soient dédiés au bas carbone. Le Groupe est en bonne voie pour atteindre cet objectif.

Entre 2022 et 2025, le Groupe a alloué 252 milliards d’euros à l’accompagnement de ses clientèles dans leur transition. La Banque dépasse ainsi dès 2025 son objectif 2026, fixé à 215 milliards d’euros.

Cette accélération se concrétise à travers le soutien à de nombreux projets de renouvelables comme l’émission en 2025 de la première obligation verte européenne de l’énergéticien Eurogrid à hauteur d’1,1 milliard d’euros pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, ou encore de nucléaire, avec le financement de 5,5 milliards de livres sterling pour la construction d’un nouveau réacteur nucléaire d’une capacité de 3,2 GW en Angleterre (Sizewell C).

La Banque réaffirme ainsi sa position de leader mondial dans les obligations et crédits durables pour la troisième année consécutive selon Dealogic.

Part du stock de financements à l'énergie dédiés au bas-carbone

54 %
2022
82 %
2025
90 %
Objectif 2030
  • 54 % | 2022
  • 82 % | 2025
  • 90 % | Objectif 2030
En savoir plus

Le poids des énergies bas carbone dans l’exposition aux énergies de BNP Paribas est : - en 2022 de 54% - en 2025 de 82% L'objectif en 2030 est de 90%.

Pour s'abonner à notre newsletter, c'est ici !

Choisissez vos thématiques préférées et la fréquence d'envoi