AI at BNP Paribas #3 : accélérer le délai d’octroi des crédits immobiliers grâce à l’intelligence artificielle !

Sébastien Perrigault : L’utilisation de l’IA réduit le risque d’erreurs et renforce la fiabilité des données renseignées dans nos dossiers de crédit immobilier. C’est un cercle vertueux puisqu’en améliorant la qualité du dossier, on optimise les délais et donc la satisfaction de nos clients. Les parcours « immo » sont bien notés par nos clients et ces évolutions technologiques permettent de continuer à faire progresser leur satisfaction en proposant un parcours toujours plus simple et plus rapide.