BNP Paribas accompagne l’entrepreneuriat des jeunes

Chez BNP Paribas, nous sommes fiers de soutenir nos jeunes à travers l’innovation et l’entrepreneuriat. En collaboration avec la Fondation Innovations Pour les Apprentissages (FIPA) et grâce à deux initiatives phares, Altern’Up et La Nuit des Loups-Garous, nous accompagnons les alternants et alternantes dans le développement de leurs projets d’entreprises à fort impact.