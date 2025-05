L'intelligence artificielle au cœur du conseil en investissement

Aucun humain ne peut aujourd’hui prendre en compte la multitude de paramètres qui interviennent dans une proposition d’investissement : on dénombre plusieurs milliards de combinaisons possibles selon le profil de risque du client, ses préférences en matière d’ESG, la nature de son projet d’investissement, les différents contrats, classes d’actifs et produits financiers existants. Face à cette complexité croissante, seul le recours à la technologie permet de proposer des recommandations d’investissements optimales et personnalisées, avec des éléments d’information qui permettent au conseiller d’expliciter au client nos propositions.

Le rôle du conseiller reste central. C’est lui l’expert de confiance qui est à l’écoute de son client, qui l’accompagne dans la définition et l’ajustement de ses objectifs et projets, qui lui offre une compréhension exhaustive des stratégies et des solutions d'épargne les plus pertinentes. L’IA ne vient pas diminuer son rôle, mais au contraire le renforcer et le légitimer encore davantage dans sa posture de conseil : elle l’aide à naviguer à travers la complexité et la multitude des différentes bases de données et d’informations, à améliorer la qualité de sa relation client et lui fait gagner un temps précieux dans la préparation de ses rendez-vous.

Nous sommes convaincus au sein du Groupe que c’est la combinaison du trio « Expertise financière / Écoute et accompagnement personnalisé/ Technologie » qui renforcera le lien de confiance avec nos clients et nous permettra d’atteindre notre ambition de devenir en Europe la banque de référence du conseil en épargne et en investissement. En parallèle, l’IA permet également de faciliter la mise à disposition de solutions d’investissement aux clients qui souhaitent être autonomes, notamment ceux ancrés dans des habitudes de « selfcare ».

Comment voyez-vous les prochains défis et travaux du Groupe sur ce sujet ?

Jérémie Noé | Le recours à l'intelligence artificielle au sein du Groupe ne date pas d'hier, puisque des initiatives existent depuis une décennie. Toutefois, l'émergence de l'IA générative, combinée à une infrastructure informatique plus avancée, a considérablement amplifié son potentiel et sa visibilité. Ces derniers mois ont vu fleurir de nombreuses expérimentations, révélant les multiples possibilités offertes par ces solutions. Il est désormais impératif de les intégrer dans un cadre industriel, de les déployer à grande échelle et de manière sécurisée - en veillant à limiter leurs incidences sur l’environnement -, tout en prenant en compte les risques de biais, de cybersécurité et le cadre réglementaire en cours de développement, notamment en Europe. Il convient également d'identifier les apports potentiels dans l'ensemble de nos processus, qui devront parfois être revisités à la lumière de cette technologie.

Par ailleurs, il sera essentiel d’accélérer le partage des bonnes pratiques au sein du Groupe et la mutualisation des solutions. Dans cette optique, l'expertise des directions Data et IT du Groupe, avec le déploiement progressif de solutions accessibles à la demande des métiers (« as a service »), leur permettra de progresser plus rapidement dans leur mise en œuvre. Ces changements nécessiteront également un accompagnement et une formation de nos collaborateurs, pour lesquels de nombreuses initiatives sont déjà en cours.