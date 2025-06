BNP Paribas à VIVA Technology 2025 : découvrez le programme !

Pour découvrir la diversité des métiers de l’IT, de la Tech, de la Data et de l’IA, la Maison BNP Paribas est un passage obligé. Exerçant dans 40 métiers différents, nos 30 000 collaborateurs et collaboratrices réparties dans le monde entier fournissent à l’ensemble de nos clients des solutions numériques aux standard du marché. Leur rôle est clé pour sécuriser nos offres et nos processus, afin d'assurer la stabilité et la performance de la Banque.



Nos experts et ambassadrices Tech, IA et Data viendront à la rencontre des visiteurs pour partager leur expérience, et échanger sur les postes à pourvoir au sein du Groupe. Les étudiants codeurs de B-School by BNP Paribas proposeront des cours de code, dans l’espace bureau de la maison.



Pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle, l’atelier VR avec l’application « bodyswaps » qui se déroulera dans la salle de bain, proposera une mise en situation immersive et interactive au plus proche de la réalité du monde du travail, pour les coulisses d’un entretien d’embauche