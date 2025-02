BNP Paribas soutient Mūcho, une nouvelle plateforme qui centralise tous les avantages sociaux des salariés

Xavier Chopard : Ce projet nous permet d’adresser des problématiques cibles sur les volets "business" et RH. En tant que première banque européenne des entreprises, nous nous devons d’explorer de multiples solutions d’accompagnement et des services au-delà des services purement bancaires. Nous avons un éventail d’offres Beyond Banking qui doit s’étoffer et répondre au plus près des besoins de nos clients. Le spectre d’entreprises adressé par Mūcho est très large, mais les PME et les ETI sont les premières cibles de cette nouvelle plateforme, notre présence sur cette cible est donc un avantage concurrentiel certain. Et BNP Paribas a apporté son soutien en financement à la création de Mūcho, dans la perspective d’une éventuelle intégration à son offre. Sur le volet RH, le projet Mūcho nous permet d’adresser l’aspect de l’advocacy et du bien-être des salariés. Nous portons une attention particulière aux besoins des salariés car les avantages sociaux touchent leur pouvoir d’achat dans un contexte économique plus difficile.