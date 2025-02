Perspectives économiques 2025 en Asie – le cycle d'assouplissement devrait se poursuivre

Avec un PIB en hausse de 8,2 % au cours de l'exercice 2024, l'Inde a été l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, et elle devrait continuer à se développer à un rythme soutenu cette année, même si plus modéré. Le ralentissement est dû, en partie, à la faiblesse des activités manufacturières, les nouvelles commandes ayant ralenti ces derniers mois.

Le potentiel de croissance de l'Inde reste cependant intact, car le pays bénéficie de plusieurs moteurs structurels qui entraîneront une augmentation du PIB à long terme. Il s'agit notamment d'une démographie favorable, d'une meilleure gouvernance et de secteurs à forte valeur ajoutée qui contribuent à une part plus importante de l'activité économique.

L'inflation indienne devrait légèrement baisser en 2025, soutenue par des précipitations suffisantes et une récolte robuste qui atténuera la pression inflationniste des prix alimentaires. Une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait également avoir un effet désinflationniste en Inde, car elle pourrait amener la Chine à rediriger ses exportations moins chères vers d'autres pays.

L'Inde connaît un ralentissement cyclique de son économie. Cependant, une hausse des dépenses publiques est prévue. Le gouvernement indien a récemment dévoilé son budget pour l'exercice 2026, qui devrait stimuler la consommation et l'investissement.

La Reserve Bank of India (RBI) a procédé à une baisse de son taux directeur de 25 points de base en février. Nous prévoyons deux autres baisses de taux de la part de la RBI au cours de ce cycle, l'une en avril et l'autre au second semestre. Cela ramènerait le taux directeur à 5,75 % et, en fin de compte, réduirait le coût du capital pour les particuliers et les entreprises. Au total, le soutien budgétaire et la relance monétaire devraient selon nous contribuer à maintenir la croissance à 6,7 % au cours de l'exercice 26.