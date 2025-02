Podcast Unexpected People : S'engager en tant que volontaire avec le soutien de BNP Paribas

Pour ce premier épisode, écoutez les témoignages de Laurence Iali-Beaucage, Head of Global Trade Solution au sein de CIB Global Banking en Suisse, et Hélène Ly, Juriste en assurance chez BNP Paribas Cardif en France. Ils partagent avec nous leurs expériences après avoir participé à des initiatives solidaires sur leur temps de travail dans le cadre de 1MillionHours2Help. Un programme international permettant aux collaborateurs et aux collaboratrices du groupe BNP Paribas de s’engager pour une cause qui leur tient à cœur sur leur temps de travail et sur la base du volontariat.