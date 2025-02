BNP Paribas récompensé pour l’optimisation de la consommation énergétique de ses datacenters

Les datacenters, des infrastructures énergivores :

Au cœur des infrastructures IT de l'entreprise, les datacenters qui stockent et gèrent les données doivent être opérationnels 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Avec la digitalisation de l’économie et l’accroissement de l’intelligence artificielle, leur croissance est exponentielle. Une étude Statista de mars 2024, dénombrait plus de 10 000 data centers dans le monde, dont plus de 300 en France. C’est donc un poste de consommation énergétique majeur, qui repose principalement sur l’électricité pour : le fonctionnement constant des serveurs, le refroidissement des équipements et les systèmes de sécurité.