BNP Paribas au Master Dev France : le rendez-vous Tech incontournable

Se former aux métiers de l'IT en alternance c’est possible avec B-School by BNP Paribas. En septembre 2022, BNP Paribas lance son propre centre de formation des apprentis : B-School by BNP Paribas.

La promesse ? Réunir au sein d’une même formation, une école et une entreprise afin d’accompagner les alternants et alternantes vers des diplômes reconnus par l’État et des CDI sur des métiers à forts enjeux pour la banque, dont deux Masters Tech, au cœur des transformations du secteur et de BNP Paribas.

En 2024, les promotions tech de B-School by BNP Paribas comptaient 52% d'étudiantes et participent à la mixité des équipes dans les domaines IT.

Découvrez les formations dédiées aux métiers de la Tech chez B-School by BNP Paribas