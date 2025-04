Podcast Unexpected People : S'engager en tant que réserviste ou sapeur-pompier volontaire avec le soutien de BNP Paribas

Le podcast Unexpected People met en avant l'engagement des collaborateurs et collaboratrices du Groupe. Bénévoles pour une association, engagés pour la Nation, mentors, fresqueurs..., les collaborateurs et collaboratrices de BNP Paribas en France et à l’international, nous racontent dans ce podcast leurs parcours, leurs passions et la manière dont ils s’engagent de façon inattendue avec le soutien du Groupe.