Podcast Unexpected People : quand l'engagement se joue sur le terrain avec la WAT Cup

Episode 3 : S’engager grâce au sport

Depuis plus de 50 ans, BNP Paribas accompagne le tennis, dont il partage les valeurs de fair-play, d'engagement et de performance en tant que partenaire historique de tournois majeurs tels que Roland-Garros à Paris ou encore le BNP Paribas Open à Indian Wells. Le Groupe a mis en place la We Are Tennis Cup (WAT Cup), un tournoi dédié à tous les collaborateurs et collaboratrices venant du monde entier. Il est accessible quel que soit son niveau, permettant de jouer en équipe mixte contre des collègues de niveau équivalent et se déroule sur la mythique terre battue de Roland-Garros. Il s’agit de la plus grande compétition interne à une entreprise, avec plus de 3000 participants en 2025 et 33 pays représentés.

C’est cette passion pour le sport, le goût de la découverte et du partage qui ont poussé Elodie Mattio, Responsable AML/KYC au sein de Global General Partner chez BNP Paribas Wealth Management Luxembourg et Nicolas Weitkiewic, Responsable de la transformation opérationnelle au sein de BNP Paribas Cardif Brésil à s’inscrire.

Ecoutez le 3ème épisode du podcast sur votre plateforme d’écoute préférée !