L’épargne, une activité stratégique pour la Banque des Particuliers et des Entrepreneurs de BNP Paribas

Laurent Monet : En dépit du climat d’incertitude sur le plan national et international, 2025 a été une bonne année en matière d’épargne pour la Banque des Particuliers et des Entrepreneurs. Nous avons pu nous appuyer sur une synergie renforcée avec la Banque Privée, qui nous met à disposition ses compétences en matière d’offres, de conseil financier et patrimonial et l’appui des différents métiers du Groupe. Notre collecte assurance vie 2025 sera la plus forte collecte enregistrée depuis 2008. Et notre mandat assurance vie, lancé il y a moins d’un an, a convaincu 30 000 épargnants.



Le partenariat renforcé avec CIB a permis de presque tripler la collecte en produits structurés par rapport à 2024.