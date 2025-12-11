L’épargne, une activité stratégique pour la Banque des Particuliers et des Entrepreneurs de BNP Paribas

En quoi l’épargne est-elle une activité stratégique pour BNP Paribas ?
Lamia Yataghene : Les placements des épargnants sont soit en dépôts au bilan de la banque (comptes à vue, livrets, dépôt à terme, épargne logement…), soit hors du bilan de la banque pour l’assurance vie et les comptes de titres ou PEA investis sur les marchés financiers (actions, obligations…). La banque a besoin de dépôts à son bilan pour distribuer du crédit à ses différentes clientèles. De ce point de vue, l’épargne est stratégique. Par ailleurs, BNP Paribas a la capacité d’accompagner ses clients dans la durée avec des solutions à valeur ajoutée sur le marché de l’épargne hors bilan qui est le marché de l’épargne à long terme. Avec le vieillissement de la population et l’inquiétude sur le système de retraite par répartition, cette épargne longue croît. D’ailleurs, les résultats du dernier Baromètre BNP Paribas Opinion Way sur les attentes et comportements des Français en termes d’épargne, le confirment : la préparation de la retraite est l’une des deux principales préoccupations des personnes interrogées.
Quel bilan pouvez-vous faire du marché de l’épargne au sein de la Banque Commerciale en France en 2025 ? Quels sont les faits marquants constatés cette année ?
Laurent Monet : En dépit du climat d’incertitude sur le plan national et international, 2025 a été une bonne année en matière d’épargne pour la Banque des Particuliers et des Entrepreneurs. Nous avons pu nous appuyer sur une synergie renforcée avec la Banque Privée, qui nous met à disposition ses compétences en matière d’offres, de conseil financier et patrimonial et l’appui des différents métiers du Groupe. Notre collecte assurance vie 2025 sera la plus forte collecte enregistrée depuis 2008. Et notre mandat assurance vie, lancé il y a moins d’un an, a convaincu 30 000 épargnants.
Le partenariat renforcé avec CIB a permis de presque tripler la collecte en produits structurés par rapport à 2024.
En quoi l’offre de BNP Paribas se différencie par rapport à celles du marché ?
Lamia Yataghene : Contrairement à d’autres acteurs du marché qui ne sont que de simples distributeurs, comme les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou qui n’ont que des offres partielles de placements, comme les assureurs ou les courtiers en bourse, BNP Paribas a la capacité et l’expertise pour produire et distribuer l’ensemble des solutions de placements pour toutes les clientèles. Notre Groupe a une expertise reconnue en matière de solutions de placement avec l’asset management, l’assurance, l’immobilier, la banque d’investissement, la recherche en actions et récemment, avec l’acquisition d’Axa IM, les actifs privés. La variété de nos clientèles : du jeune client qui commence à épargner au client Gestion de Fortune, nous donne une vision complète du marché de l’épargne. Notre solidité financière nous permet d’accompagner nos clients dans la durée tout au long de leur vie.
Quelles sont les ambitions du Domaine Epargne de la Banque Commerciale en France pour 2026 ?
Lamia Yataghene : Notre feuille de route est structurée autour de cinq priorités majeures, qui visent à renforcer notre position de leader sur le marché de l'épargne et à répondre aux attentes de nos clients :
- L’accélération de la transformation digitale : Nous allons accélérer le développement des parcours d'épargne entièrement digitalisés sur mobile, notamment pour les parcours d'assurance vie, l'épargne de bilan et la souscription de mandats Assurance vie et PEA, pour proposer une expérience client fluide et plus personnalisée.
- Repenser notre approche de l’offre : Nous allons accélérer « le time to market » dans la conception et le déploiement de nouveaux produits, tels que les actifs privés (placements non cotés en bourse), afin de proposer une gamme de produits élargie, innovante et performante.
- Le renforcement de l’accompagnement des banquiers : Nous souhaitons développer un parcours de conseil complet et intégré, pour remettre une proposition personnalisée, basée sur une analyse de la situation patrimoniale et financière du client, ainsi que sur ses objectifs et préférences d'investissement. Nous allons également digitaliser la signature pour les personnes morales et optimiser les tableaux de bord à destination de la grande clientèle.
- Gouvernance et structuration de la DATA Epargne : Nous allons renforcer nos capacités en matière de données et d'intelligence artificielle, et nous appuyer sur nos socles technologiques pour poursuivre la mutualisation des solutions à la fois au niveau de la Banque Commerciale en France (Hello bank!, Banque des Particuliers et des Entrepreneurs, Banque Privée France) et au niveau Groupe avec la plateforme Gambit.
- Renforcer notre proactivité : via des sollicitations toujours plus personnalisées. Nous allons également mettre en avant et animer notre offre Bourse, en capitalisant sur les expertises du Groupe, telles que celle de Portzamparc, notre filiale spécialiste des petites et moyennes valeurs.
"Notre ambition est de développer une approche de conseil global, fluide et personnalisée, qui répond aux attentes de nos clients et nous permette de maintenir notre position de leader sur le marché de l'épargne."
Côté épargnants, quelles évolutions avez-vous constaté dans leur façon d’épargner ?
Laurent Monet : L’année 2025 a été marquée par un climat de fortes incertitudes tant au plan international avec la politique de la nouvelle administration américaine et les tensions géopolitiques en Europe et au Proche et Moyen Orient, qu’au plan national français avec l’instabilité politique. Dans ce contexte, les Français épargnent tant en épargne de précaution disponible et liquide (livrets) qu’en épargne long terme avec l’assurance vie et le plan d’épargne retraite. Nous observons un intérêt de plus en plus soutenu des clients pour les ETF* (Exchange-Traded Fund, en français : un fonds négocié en bourse) et la cryptomonnaie, notamment de la part des jeunes. Nous pourrons capitaliser en 2026 sur la force de notre Groupe et l’acquisition d’Axa IM pour mettre en valeur la profondeur de notre gamme et développer de nouveaux supports d’investissement répondant à ces attentes.
*Un ETF est un fonds d'investissement dont les parts se négocient en bourse en continu, exactement comme des actions.
Quelles sont les spécificités des épargnants Français par rapport à ceux des autres pays européens ?
Laurent Monet : Les Français épargnent beaucoup actuellement. Avec les Allemands, nous avons en Europe l'un des plus hauts taux d’épargne avec presque 20% des revenus épargnés. Le marché de l’épargne en France se singularise par une place très forte de l’épargne dite réglementée (Livret A, LDDS, LEP, Livret jeune, Epargne logement) avec près de 900 milliards d'euros d’encours et de l’assurance vie (2 000 Mds€) dominé par les fonds en euros (1 500 Mds€). Les Français restent globalement averses au risque en matière de placements. Le Plan d’Epargne en Actions, créé pourtant il y a plus de 30 ans, ne représente que 114 Mds€. L’épargne est abondante, mais peu orientée vers les placements en actions.
La Banque des particuliers et des entrepreneurs, distinguée par Le label "Meilleur Conseil Epargne" décerné par Challenges
Généralement les récompenses de presse évaluent la qualité des produits. Le label décerné par Challenges reconnait la qualité de l’expérience digitale offerte à nos clients en matière d’épargne et l’expertise de nos conseillers. La transparence des frais et des performances, la mise à disposition d’outils (simulateurs, chatbot, vidéos explicatives, …) ainsi que l’accessibilité, la disponibilité et l’expertise épargne des conseillers étaient les principaux critères d’évaluation.
La méthodologie de ce label repose sur un audit de 64 acteurs (Banques, Assureurs, Mutuelles, Courtiers), réalisé entre mai et septembre 2025 par Financial Studies et Speak33 pour le magazine Challenges. Au total, 87 critères ont été analysés et notés, afin d’évaluer :
- la qualité du site internet (30% de la note)
- l’accompagnement des conseillers (70% de la note)