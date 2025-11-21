Horizons bleus : les « blue bonds », un nouveau courant d’investissement pour l’eau et l’Océan

Un intérêt grandissant des investisseurs pour les blue bonds

Le BlueInvest Investor Report 2024, commissioné par l’Union Européenne, révèle une augmentation significative des investissements dans l’économie bleue européenne. Le marché en Europe est aujourd’hui trois fois plus important qu’il y a dix ans, dépassant les 13 milliards d’euros sur la période de cinq ans allant de 2018 à 2023. Fait notable, un investisseur sur cinq recherche activement ou envisage d’investir dans des projets « bleus », reflétant l’intérêt croissant pour ce marché émergent.

En tant que leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas se positionne à l’avant-garde de cette dynamique, en émettant et en structurant des blue bonds destinés à soutenir la préservation de l’Océan et une gestion durable de l’eau douce. De l’Amérique latine en passant par le territoire français jusqu’à l’Antarctique, plusieurs experts du Groupe racontent des initiatives inspirantes financées à travers ces instruments « bleus ».