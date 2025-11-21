Horizons bleus : les « blue bonds », un nouveau courant d’investissement pour l’eau et l’Océan

Un intérêt grandissant des investisseurs pour les blue bonds
Le BlueInvest Investor Report 2024, commissioné par l’Union Européenne, révèle une augmentation significative des investissements dans l’économie bleue européenne. Le marché en Europe est aujourd’hui trois fois plus important qu’il y a dix ans, dépassant les 13 milliards d’euros sur la période de cinq ans allant de 2018 à 2023. Fait notable, un investisseur sur cinq recherche activement ou envisage d’investir dans des projets « bleus », reflétant l’intérêt croissant pour ce marché émergent.
En tant que leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas se positionne à l’avant-garde de cette dynamique, en émettant et en structurant des blue bonds destinés à soutenir la préservation de l’Océan et une gestion durable de l’eau douce. De l’Amérique latine en passant par le territoire français jusqu’à l’Antarctique, plusieurs experts du Groupe racontent des initiatives inspirantes financées à travers ces instruments « bleus ».
Qu’est-ce qu’un blue bond ?
À l’instar des « green bonds » ou obligations vertes, et comme d’autres instruments ESG, un « blue bond » oriente les capitaux vers des projets tels que les infrastructures de traitements de l’eau potable, la pêche durable, la conservation de la biodiversité marine ou la résilience côtière. Ces obligations bleues peuvent être émises par un large éventail d’acteurs — États souverains, banques de développement, institutions financières ou entreprises — et attirent des investisseurs à la recherche à la fois d’un impact environnemental mesurable et d’une diversification de leur portefeuille.
Intégrer la dimension bleue dans la finance durable : zoom sur le Green Bond Framework
BNP Paribas compte parmi les acteurs pionniers ayant créé un pont entre la finance verte et la finance bleue. Sur la base d’un cadre initialement établi en 2016, le Groupe a mis à jour en mai 2025 son Green Bond Framework afin d’y intégrer les dernières recommandations internationales de l’International Capital Market Association (ICMA) et de la Société Financière Internationale (IFC, pour International Financial Society).
« Le marché a évolué au-delà des énergies renouvelables, des transports décarbonés, de l’immobilier durable ou de l’efficacité énergétique », explique Ana Jantarada, Head of Sustainable Center Portugal, BNP Paribas, qui a piloté la mise à jour du Green Bond Framework. « Avec la montée en puissance de la finance bleue, nous souhaitions que notre cadre reflète à la fois la focalisation de l’ICMA sur les activités liées à l’Océan et la vision élargie de l’IFC, incluant la gestion de l’eau. »
Cette évolution permet désormais à BNP Paribas d’élargir l’univers de ses actifs éligibles — des parcs éoliens offshore et transports maritimes décarbonés à la gestion durable de l’eau et au recyclage des plastiques — en ligne avec les attentes du marché des obligations vertes et bleues. Entre mai et novembre 2025, en moins de six mois, le Groupe a émis trois placements privés « bleus » pour un montant total de 75 millions d'euros.
« En intégrant les actifs bleus au sein de son cadre vert, BNP Paribas contribue à accélérer la mobilisation des capitaux vers des projets concrets et cruciaux pour garantir l’accès à l’eau, renforcer la sécurité alimentaire, soutenir l’adaptation au changement climatique, ainsi que la gestion et prévention de la pollution », ajoute Julie Miller.
ont été levés pour les trois premiers placements privés "bleus" émis par BNP Paribas depuis mai 2025.
L’Amérique latine, un laboratoire d’innovation pour la finance bleue
Avec ses 70 000 km de côtes et ses fleuves emblématiques, l’Amérique latine a une économie largement dépendante des ressources marines. Si elle se trouve ainsi en première ligne face aux défis liés à l’eau et à la biodiversité, cette vulnérabilité face au changement climatique est devenue pour le sous-continent un fort moteur d’innovation en matière de finance bleue : en 2023, la région représentait près de la moitié des émissions mondiales de blue bonds, pour un montant d’environ 2 milliards de dollars (SDG News). Si ce chiffre reste modeste à l’échelle du marché mondial — les blue bonds ne comptant alors que pour 0,2 % des émissions durables totales — il témoigne d’une prise de conscience rapide des enjeux hydriques et marins dans la région.
Les blue bonds : levier de résilience pour les économies côtières
Au sein de BNP Paribas CIB, les équipes accompagnent les émetteurs souverains, quasi-souverains ainsi que les clients corporate depuis la phase de conception du cadre d’émission jusqu’au placement obligataire. Le rôle de la banque : structurer des obligations alignées sur les principes internationaux – les « Green Bond Principles » ou encore les « Blue Finance Guidelines » de l’IFC –, identifier les projets éligibles et enfin relier émetteurs et investisseurs à impact.
Trois blue bonds emblématiques en Amérique latine
CABEI – Restaurer le plus grand lac du Honduras
Le Central American Bank for Economic Integration (CABEI) a émis en mai 2025 un blue bond de 30 millions d’euros pour financer la restauration du lac Yojoa, le plus grand lac naturel du Honduras. « Ce projet international – banque centrale basée au Honduras, structureur français, investisseur espagnol… – montre combien un financement bleu peut générer de co-bénéfices environnementaux et sociaux : amélioration de la qualité de l’eau, conservation de la biodiversité et renforcement de la résilience des communautés locales », commente Emilie Siebenborn.
CAF – Financer des projets durables certifiés par le PNUD
En juin 2025, la Corporación Andina de Fomento (CAF) a levé 100 millions d’euros auprès de BNP Paribas Cardif dans le cadre d’un placement privé. Les projets financés — allant de la gestion des eaux usées au Brésil à la protection des écosystèmes marins en Équateur — ont été examinés et validés par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), confirmant leur alignement avec les ODD 6 et 14. « Ce blue bond a nécessité un travail minutieux d’identification et de vérification des projets éligibles ; cela renforce la crédibilité du marché et la confiance des investisseurs pour ces instruments financiers innovants », explique Emilie Siebenborn.
BancoEstado – Le premier blue bond du marché suisse
En 2024, la banque chilienne BancoEstado a marqué une étape symbolique en émettant le premier blue bond du marché suisse, d’un montant de 100 millions de francs suisses. Les fonds serviront à refinancer des projets exclusivement liés à l’Océan : réduction du stress hydrique, conservation marine, pêche durable et sécurisation de la chaîne alimentaire côtière.
Le premier blue bond conçu spécifiquement pour une clientèle de banque privée
En juillet 2025, BNP Paribas Banque Privée a lancé le tout premier blue bond à destination des clients particuliers, une innovation structurée par les équipes de BNP Paribas CIB, et pensée comme un instrument d’investissement durable dédié à la préservation de l’Océan et à la gestion durable de l’eau. « S’il existait déjà des blue bonds souverains ou des placements privés, cette campagne marque une première mondiale d'un blue bond structuré spécifiquement pour une clientèle de banque privée », souligne Youri Siegel, Head of Sustainable Structuring Global Markets, BNP Paribas CIB.
Combiner finance et philanthropie
Ce produit structuré s’articule autour de trois piliers complémentaires :
- Le blue bond qui a pour objectif de mobiliser les marchés obligataires pour financer des projets de conservation et de restauration des zones côtières et marines, ainsi que la gestion et le traitement de l'eau.
- Un indice thématique eau et Océan adossé au blue bond et développé avec MSCI, intégrant les entreprises les plus engagées dans la gestion durable de l’eau et des écosystèmes marins, ainsi que des entreprises qui offrent des solutions durables pour le traitement, la gestion et le recyclage de l’eau.
- Un mécanisme de soutien intégré, permettant de reverser 0,2 % des montants souscrits à des associations environnementales, via la plateforme de philanthropie Dift.
Les souscripteurs ont par ailleurs pu voter pour un projet soutenu parmi trois associations partenaires – Fondation Tara Ocean, 1001fontaines et les écoles ETRE Mers & Océans. Le soutien financier à ces associations permettra notamment de contribuer au financement de la station polaire en Arctique de Tara Océan et de permettre une collecte de données scientifiques sur le long terme, mais également la création de petites stations de production d’eau potable en zone rurale au Cambodge, Vietnam, Myanmar, Madagascar et Bangladesh avec 1001fontaines, et enfin la création d’un campus Mer à Hyères avec les écoles ETRE et l’organisation d’actions de sensibilisation et de dépollution pour le grand public.
« Nous savons que nos clients veulent voir l’impact concret de leurs placements, plus de partage de la valeur et plus de personnalisation, explique Vanessa Bouquillion-Coqueret, Directrice de l’Engagement de BNP Paribas Banque Privée et banquière privée actionnariat familial. Le volet donation du produit ajoute ces dimensions et la plateforme Dift leur permet la sélection du bénéficiaire associatif final en même temps qu’un suivi de l’impact. »
La préservation de l’Océan : un thème plébiscité par les clients
Ce blue bond est aussi le fruit d’un long dialogue entre les équipes de la Banque Privée et ses clients. Depuis 2018, BNP Paribas Banque Privée interroge régulièrement ses clients sur leurs priorités en matière d’Objectifs de Développement Durable (ODD). Résultat des 3 enquêtes clients : l’eau et l’Océan figurent dans les top priorités des investisseurs.
Cette forte appétence s’est confirmée lors de la commercialisation : le produit a été sursouscrit en quelques semaines, dépassant les prévisions initiales pour atteindre 75 millions d’euros et démontrant un intérêt renouvelé pour les produits thématiques et durables.
ont été levés en quelques semaines pour le tout premier blue bond du marché à destination des clients particuliers.