Mobilité électrique en Asie : 3 tendances qui marquent 2026

Asie 2026 : IA, robots et batteries semi-solides révolutionnent la mobilité électrique
- L’Asie est en tête de la prochaine vague d’électrification intelligente, portée par les robots humanoïdes, les véhicules électriques intégrant l’IA et les progrès rapides en matière d’innovation dans le domaine des batteries.
- Les batteries semi-solides, le stockage à long terme et les technologies permettant d’économiser le cuivre transforment l’écosystème énergétique asiatique et renforcent les chaînes d’approvisionnement.
- La création de valeur se déplace de la fabrication vers l’intelligence artificielle, à mesure que les véhicules électriques, la robotique et le stockage d’énergie ouvrent de nouvelles perspectives en matière de mobilité.
Véhicules électriques : entre croissance record, chaînes d’approvisionnement fragilisées et innovations disruptives
La robotique humanoïde, thème central de la « Global EV and Mobility Conference 2026 »
Selon certains intervenants de l’événement, si les véhicules électriques ont constitué la révolution industrielle de la dernière décennie, la robotique humanoïde pourrait bien être la prochaine, menée en premier lieu par l’Asie, et plus particulièrement par la Chine. Ils ont noté que les robots humanoïdes ont commencé à passer du stade des démonstrations sur scène à celui de l’exécution active de tâches aux côtés de travailleurs humains. En Chine, par exemple, des robots humanoïdes spécialisés dans le tennis ont été déployés pour entraîner des étudiants et leur servir de partenaires de jeu. D’autres expérimentations sont en cours dans les foyers, notamment pour la réalisation de tâches domestiques telles que la cuisine ou le nettoyage.
Deux grands modèles technologiques se distinguent aujourd’hui : d’une part, les modèles « vision-language-action » (VLA), qui permettent aux robots d’interpréter et d’exécuter des commandes à partir d’informations visuelles et vocales ; d’autre part, les « world models », qui permettent aux robots d’anticiper les conséquences potentielles d’une action avant de la réaliser. Les experts intervenant lors de la conférence estiment que les avancées de la robotique humanoïde prendront la forme de modèles latents combinant ces deux approches, permettant ainsi une planification et une exécution plus rapides, tout en limitant les risques et les enjeux de sécurité. Ils ont également souligné des progrès inégaux, mais en nette progression : certains modèles humanoïdes se montrent particulièrement performants dans l’exécution de tâches ciblées et spécifiques, mais rencontrent davantage de difficultés face à des directives plus larges et généralisées.
L’Asie en tête de l’innovation
L’Asie occupe une position de leader dans le domaine des robots humanoïdes, en partie grâce à la solidité de sa chaîne d’approvisionnement et à ses innovations en matière de batteries - les mêmes fondements qui ont favorisé sa domination croissante et rapide sur le marché des véhicules électriques (lien vers article en anglais). Cela explique pourquoi les robots humanoïdes ont été au centre des discussions entre les intervenants et les participants lors de la conférence de cette année.
Ces deux technologies montrent comment l’intelligence artificielle (IA) est passée du cyberespace au monde physique, par son intégration dans des machines et des robots capables de percevoir, de décider et d’agir de manière autonome. Les experts de la conférence « EV and Mobility Conference 2026 » ont souligné que le développement des robots, comme les véhicules électriques, repose sur des batteries à haute densité, une gestion efficace de l’énergie et des modèles d’IA capables de raisonner en temps réel.
À mesure que les humanoïdes se développent à grande échelle, ils devraient accélérer la demande de produits chimiques plus sûrs, de batteries semi-solides et de solutions de stockage longue durée - autant de technologies qui constituent également la base de la prochaine génération de véhicules électriques.
Montée en puissance des batteries de nouvelle génération
Cette demande croissante en matière de stockage d’énergie et de batteries – qu’il s’agisse de robots ou de véhicules électriques – est à l’origine d’une nouvelle vague d’innovation. Le public a pu découvrir que le stockage d’énergie est désormais l’un des segments qui connaît la croissance la plus rapide en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans certaines régions d’Afrique et du Moyen-Orient, les perturbations de l’approvisionnement énergétique poussant les pays à se concentrer sur leur indépendance dans ce domaine. La demande croissante en énergie pour alimenter les centres de données de l’IA accélère également les besoins de stockage à l’échelle du réseau.
Les entreprises du secteur sont en train de bouleverser le marché des batteries. Ainsi, les batteries semi-solides se sont imposées comme une solution intermédiaire entre les batteries lithium-ion liquides traditionnelles et les batteries entièrement à l’état solide, et sont déjà produites à l’échelle commerciale en Asie.
Cuivre, lithium, IA : comment l’Asie réinvente la chaîne de valeur des batteries
La hausse du prix du cuivre ces dernières années a également stimulé l’innovation. Chaque véhicule électrique nécessite environ 70 kilos de cuivre, mais la flambée des prix a favorisé l’essor des collecteurs de courant composites - qui réduisent l’utilisation de cuivre de deux tiers - et ces derniers ont même été intégrés au plan quinquennal national de la Chine.
La volatilité des prix du lithium a, quant à elle, accéléré le recyclage, la localisation et les investissements en amont de l’Asie vers des marchés tels que l’Afrique, l’Amérique latine et l’Australie.
Les implications stratégiques de ces initiatives sont importantes, l’Asie cherchant à mettre en place un écosystème de batteries à intégration verticale, allant de l’exploitation minière au recyclage en passant par les composés chimiques de nouvelle génération.
Les intervenants ont souligné les avantages de cette orientation pour le marché des véhicules électriques et de la mobilité de la région au sens large. Les experts du secteur à la pointe de l’innovation ne considèrent plus les véhicules électriques comme de simples moyens de transport, mais comme de véritables plateformes intégrant logiciels, intelligence artificielle, gestion énergétique et services connectés.
Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?
Selon les experts intervenus lors du « Global EV and Mobility Conference 2026 » les véhicules électriques peuvent désormais mettre leur capacité de calcul à disposition lorsqu’ils sont à l’arrêt et le déploiement des robotaxis va prendre de l’ampleur au cours des prochaines années. Dans ce contexte, les constructeurs automobiles risquent de se retrouver dépassés s’ils n’intègrent pas l’IA dans leurs véhicules dès le départ.
Les opportunités d’investissement se sont élargies, passant des voitures particulières électriques aux navires et aux voitures intelligentes, ainsi que des matériaux pour batteries et du stockage à l’échelle du réseau aux semi-conducteurs de puissance et à la robotique en tant que service.
La domination de la Chine dans les batteries lithium-fer-phosphate et semi-solides, la stratégie de localisation de l’Inde pour les cellules et composants de batteries, ainsi que le positionnement de l’Asie du Sud-Est comme hub manufacturier, témoignent de la complexité de la chaîne d’approvisionnement et de la multiplicité des points d’entrée possibles pour les investisseurs.
Le rôle DE CONSEIL de BNP Paribas dans le secteur de la mobilité
Les banques ont un rôle clé à jouer en conseillant les acteurs de la chaîne de valeur de la mobilité sur leurs stratégies transfrontalières et interrégionales, et en soutenant leurs levées de fonds en les mettant en relation avec une base mondiale d’investisseurs - des points largement soulignés lors du « Global EV and Mobility Conference 2026 » .
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