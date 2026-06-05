Mobilité électrique en Asie : 3 tendances qui marquent 2026

Le secteur de la mobilité se trouve à un tournant. En effet, les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) ont dépassé les 20 millions d’unités en 2025, une voiture vendue sur quatre étant électrique, ce qui constitue une nouvelle étape clé. L’engouement suscité par la quatrième édition de la « Global EV and Mobility Conference 2026 » de BNP Paribas, qui s’est tenue à Hong Kong en mai, témoigne de la rapidité avec laquelle le secteur évolue. Dans le même temps, le contexte mondial est devenu plus complexe. La géopolitique, l’augmentation des déficits publics et les perturbations à grande échelle de la chaîne d’approvisionnement énergétique ont poussé les constructeurs automobiles à diversifier, innover et localiser leurs chaînes d’approvisionnement industrielles .





En Asie, les échanges sur la mobilité électrique sont devenus plus complexes. Lors de la Conférence, les leaders du secteur ont souligné le rôle déterminant de la région dans la prochaine phase de croissance du marché, tenant compte de l’essor des robots humanoïdes, des batteries de nouvelle génération et des véhicules conçus comme plateformes d’intelligence, appelés à occuper une place centrale.

La robotique humanoïde, thème central de la « Global EV and Mobility Conference 2026 »