Le Handicap : les temps forts à travers nos pays

Recrutement, intégration et maintien dans l’emploi, formation et sensibilisation des collaborateurs, des collaboratrices et des manager, promotion des achats responsables : les actions concrètes sont nombreuses qui témoignent l'engagement du Groupe en matière de handicap.
Plus de 5 500 employés déclarés avec un handicap dans 28 pays, y compris près de 3 500 en France.
Découvrez 6 exemples d’initiatives à travers le monde
Portugal : une immersion sportive inclusive
Lors des Inclusion Days, un événement interne pour valoriser l’inclusion en entreprise, les équipes ont aménagé un court de tennis, un terrain de boccia et une table de showdown dans les locaux de BNP Paribas à Lisbonne. La présence de champions paralympiques portugais a été un moment fort de cet événement.
Pologne : une première dans le secteur bancaire avec la certification AsperIT
BNP Paribas Polska Bank a reçu le certificat « Lieu de travail favorable aux personnes neurodivergentes » décerné par la Fondation AsperIT 2025 - 2027. Cette reconnaissance s’inscrit dans un engagement de longue date pour l’inclusion des collaborateurs et des collaboratrices neurodivergents et l’accessibilité de ses environnements.
Canada : un exemple de reconnaissance pour l'inclusion du handicap
En 2025, BNP Paribas Canada figure parmi les meilleurs employeurs favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap. Cette reconnaissance nationale illustre notre engagement pour l’accessibilité, le recrutement et l’accompagnement pour bâtir un environnement où chacun peut exprimer son potentiel.
France : DuoDay, une initiative qui fédère les équipes
Pour cette 7ᵉ édition, 50 duos au sein de BNP Paribas S.A. ont été constitués, permettant à des étudiants ou à des personnes en reconversion professionnelle en situation de handicap, de découvrir nos métiers en immersion, sous forme d’un stage découverte d’une journée entière.
Le DuoDay, une journée dédiée à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, est devenu un rendez-vous incontournable pour favoriser les rencontres, lever les freins, ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles.
Le Handicap Contre-Attaque : une mobilisation mondiale récompensée
Le Handicap Contre-Attaque est un jeu collaboratif et immersif sur le handicap en entreprise, qui permet aux participants de se mettre dans la peau d’une personne confrontée directement ou par son entourage au handicap.
Déjà accessible dans 7 pays et en 6 langues, avec plus de 70 animateurs, ce « serious game » est en cours de déploiement aux Etats-Unis et au Canada.
En 2025, il a remporté le prix T&OP (Technology & Operational Performance) SUCCESS coup de cœur du jury des Talents.
Le réseau Ability : présent dans 11 pays
Le réseau Ability est une communauté d’écoute, de partage et d’entraide pour les collaborateurs et les collaboratrices BNP Paribas touchés de près ou de loin par les handicaps, les maladies invalidantes ou chroniques. Il poursuit son expansion et fédère désormais des collaborateurs dans 11 pays, avec plus de 2 300 membres. En France, le réseau Ability vient de fêter ses 5 ans ! Véritable moteur de l’inclusion, il contribue à diffuser les bonnes pratiques, renforcer la culture d’entreprise, soutenir les initiatives locales et participe à changer le regard et à dépasser les a priori sur le handicap.
Le réseau Ability continuera à porter cette ambition, car l’inclusion est un moteur essentiel de performance, de créativité et de cohésion pour notre Groupe.