Le Handicap : les temps forts à travers nos pays

Pour cette 7ᵉ édition, 50 duos au sein de BNP Paribas S.A. ont été constitués, permettant à des étudiants ou à des personnes en reconversion professionnelle en situation de handicap, de découvrir nos métiers en immersion, sous forme d’un stage découverte d’une journée entière.

Le DuoDay, une journée dédiée à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, est devenu un rendez-vous incontournable pour favoriser les rencontres, lever les freins, ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles.