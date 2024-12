Le Groupe BNP Paribas renforce son socle social mondial, découvrez les nouveautés !

L’accord intègre la politique renforcée du Groupe pour que chacun et chacune soit traité avec respect, dignité et équité. Pour cela, une nouvelle plateforme permettant de signaler toute situation de non-respect des personnes ou de discrimination est accessible.

Il intègre la politique en faveur de l’égalité des chances, de la diversité et de l’inclusion à travers cinq axes d’actions : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le handicap, le multiculturalisme et la diversité des origines, l’identité de genre et l’orientation sexuelle ainsi que l’âge et l’intergénérationnel.

L’accord renforce les actions en faveur des salariés en situation de handicap avec au moins 3 engagements de la Charte Entreprise et Handicap du Réseau mondial de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) mis en œuvre dans les pays, en particulier sur les thématiques de l’emploi, l’égalité de traitement, l’accessibilité, la confidentialité.

L’accord engage également le Groupe dans la poursuite de l’accompagnement des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, qui constituent à la fois un facteur d’inégalité au travail et un obstacle à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : accompagnement interne, dispositif d’écoute, diffusion d’initiatives déjà développées dans plusieurs pays (solutions d’hébergements d’urgence, partenariats avec des associations, valorisation de l’offre Nickel, etc.)