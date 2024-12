Epargner pour sa retraite : quelle stratégie adopter ?

Dans les faits, l’idéal est de commencer à épargner dès le début de sa vie active, même si une partie seulement de cette épargne concerne la retraite. « L’important est de le garder en ligne de mire », précise Nathalie Mandrile, qui souligne toutefois les difficultés rencontrées par certains ménages pour le mettre en pratique. D’après le Cercle des Épargnants, 52 % des Français détenteurs d’un produit d’épargne (livrets en tête) ont pour motivation une sécurité financière en cas de coup dur - l’épargne de précaution -, 26 % seulement d’entre eux citent un complément de revenu à la retraite.

Si les épargnants français ont la chance d’avoir accès à un large choix de produits de placement (livrets, PER, assurance-vie, PEA, immobilier, pierre-papier, …), tout l’enjeu réside dans le choix du bon support en fonction de sa situation, de ses aspirations et de son âge. « À l’évidence, il n’est pas pertinent d’ouvrir un Plan d’Épargne Retraite (PER) à 25 ans, explique Nathalie Mandrile. On peut commencer à constituer son patrimoine via d’autres supports comme les livrets d’épargne, l’assurance-vie ou le Plan d’Épargne en Actions (PEA), par exemple. Et par ailleurs, étudier les possibilités d’acquérir un bien immobilier pour en faire sa résidence principale : devenir propriétaire participe à la préparation de sa retraite. »

Les dispositifs d’épargne salariale et de retraite collective proposés par les entreprises permettent en outre aux salariés de se constituer une épargne à moyen-long terme et de compléter le financement de leur retraite dans un cadre fiscal et social avantageux. Ces dispositifs se composent d’un plan d’épargne entreprise (PEE), d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) et d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO).