Financement du cinéma : BNP Paribas aux côtés des lauréats des César 2025

BNP Paribas joue un rôle essentiel dans le financement du cinéma en France et en Europe en accompagnant chaque année la production de plus d’un film français sur deux. Avec ses 70 experts dédiés au secteur en Europe, le Groupe met à disposition un savoir-faire unique pour accompagner les professionnels du cinéma.

Depuis plus de 20 ans, le Centre d'Affaires Image et Médias de BNP Paribas (CAFIM) coordonne l'ensemble des activités de financement des productions cinématographiques et audiovisuelles. Exploitants, distributeurs, producteurs, industries techniques… le CAFIM s'adresse à tous les interlocuteurs du cinéma. Il intervient également auprès des entreprises de la culture et des médias.

Par ailleurs, via sa filiale Cofiloisirs, acteur historique du financement du cinéma et de l’audiovisuel en France et à l’international, BNP Paribas structure et met en place des crédits sur mesure pour accompagner ses clients producteurs et distributeurs dans la fabrication et l’exploitation de leurs œuvres.

Avec Cinécapital, le Groupe conseille et gère les investissements de SOFICA, des sociétés dédiées exclusivement au financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cinécapital accompagne également les réflexions des entrepreneurs, producteurs et distributeurs, dans leur stratégie de financement ou de cession d’actifs.