Séances BNP Paribas #CinéCulte : l’émotion des grands romans sur grand écran

10 grands classiques du cinéma remis à l’affiche

Cet automne, les Séances BNP Paribas #CinéCulte ont célébré l’alliance de l’écrit à l’écran en remettant à l’affiche 10 films culte adaptés d’œuvres littéraires. Après deux éditions déployées à Paris sur une journée, l’événement a pris cette année une dimension nationale, avec plus de 100 projections simultanées réparties sur 5 jours, dans 10 villes de France. Et pour permettre à toutes et tous de (re)découvrir ces adaptations mythiques en salle, BNP Paribas a offert 10 000 places sur welovecinema.bnpparibas.

Les cinéphiles ont pu profiter d’une programmation riche et variée, mêlant genres et époques, illustrant la diversité et la richesse narrative des récits qui ont inspiré ces classiques du grand écran :

Romance et polar : « Gatsby le Magnifique », « Le Parrain », « Le Nom de la Rose » ;

Thriller et science-fiction : « Shutter Island » et « Blade Runner » ;

Sagas : « Harry Potter à l'école des sorciers » et « Hunger Games » ;

Comédie et jeune public : « Les Tontons Flingueurs », « Le Journal de Bridget Jones » et « Alladin ».

Et pour clore cette édition en beauté, les passionnés de cinéma ont également été invités à découvrir en avant-première le film « Leurs Enfants après eux », réalisé par Ludovic et Zoran Boukherma, d’après le roman éponyme de Nicolas Mathieu récompensé par le Prix Goncourt en 2018.