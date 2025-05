Cannes 2025 : la passion cinéma de BNP Paribas

Dans une même vision d’avenir, BNP Paribas soutient aussi ceux qui écrivent le cinéma de demain. Le Groupe est partenaire de la Quinzaine des Cinéastes et la Semaine de la Critique, deux sélections parallèles du Festival qui incarnent un cinéma audacieux et ouvert sur le monde, et participent à l’émergence des nouveaux talents. Cet engagement se prolonge au-delà de la Croisette avec le soutien à la Quinzaine en Salle, qui contribue à faire rayonner les films de la Quinzaine des Cinéastes partout en France, et amplifier ainsi leur visibilité auprès du grand public. Au total, le Groupe invite plus de 850 clients et passionnés de cinéma aux projections de ces sections emblématiques du Festival de Cannes.

Cannes est aussi un espace de dialogue, d’échanges et d’impulsion. Le Groupe est présent à travers l’organisation de plusieurs événements sur la Terrasse BNP Paribas, un lieu de rencontre dédié aux clients et aux partenaires. Et toujours dans cet esprit de partage et de transmission, la Terrasse BNP Paribas accueille les nouveaux talents du cinéma lors d’une rencontre entre les cinéastes de la Factory, qui réunit des jeunes réalisateurs du monde entier, et des grands noms de la production.