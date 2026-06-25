Les épargnants européens semblent plus autonomes et informés qu’il y a quelques années, notamment grâce aux outils numériques et aux informations à leur disposition. Ils interrogent de plus en plus l’intelligence artificielle générative pour mieux comprendre les produits financiers, demander des conseils sur les placements et comparer les propositions. En Europe, 40 % [*1] des épargnants disent prendre déjà – ou être prêts à prendre - des conseils financiers auprès de l’IA. Même si une large majorité la voit pour l’instant plutôt comme un outil complémentaire au conseiller humain et à leurs propres recherches - 95 % en France, par exemple [*2].

Les épargnants européens investissent en moyenne plus tôt et cherchent à davantage diversifier leurs placements avec des solutions perçues comme transparentes, efficaces et à coût réduit, comme les ETF.

Entre 2022 et 2025, le nombre d’investisseurs européens en ETF a progressé de 69 %, à un rythme annuel moyen de 19 %. C’est le 3ème produit le plus détenu par les Européens en 2025, après les actions et les fonds communs de placement. L’appétit pour les crypto-actifs progresse également, mais à un rythme plus faible (+ 8 % en moyenne par an en Europe sur la même période)[*3]. En 2026, entre 11 % et 20 % des européens – selon les pays – déclarent posséder au moins un crypto-actif et y allouer entre 13 et 23 % de leur épargne globale [*4]. L’incertitude économique et géopolitique a toutefois renforcé leur prudence : ils veulent en priorité protéger et sécuriser leur capital tout en cherchant des rendements capables de contrer l’inflation, dans un équilibre parfois délicat [*5].

