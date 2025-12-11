La Fondation BNP Paribas dévoile les 11 lauréats de son appel à projets « Climate & Biodiversity Initiative » dédié à l’Océan et aux écosystèmes côtiers

Pour sa 6ème édition, la Fondation BNP Paribas consacre son programme « Climate & Biodiversity Initiative » à l’Océan et aux écosystèmes côtiers, avec le label « Décennie de l’Océan » attribué par la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO.

Ce nouvel appel à projets, ouvert du 21 janvier au 4 mai 2025, a permis de sélectionner 11 projets portés par des équipes scientifiques œuvrant pour la préservation du climat et de la biodiversité marine.

La Fondation BNP Paribas poursuit ainsi son engagement en faveur de la recherche scientifique et de la sauvegarde de l’Océan, en accompagnant plus de 46 équipes internationales depuis 2010.

Un programme pionnier, un engagement renforcé

Avec 7 millions d’euros engagés sur trois ans (2026-2028), soit un million d’euros supplémentaire par rapport au précédent appel à projets, la Fondation BNP Paribas accompagnera 11 projets de recherche sélectionnés parmi plus de 160 candidatures issues de 21 pays. Depuis 2010, ce seront 31 millions d’euros qui auront été consacrés à la recherche scientifique sur le climat et la biodiversité, faisant de Climate & Biodiversity Initiative le plus important programme de mécénat environnemental en France.

La sélection finale a été réalisée par un comité scientifique international composé de 9 personnalités reconnues (issus de différents horizons tels que le Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, l’Institut de Recherche pour le Développement – IRD ou encore l’université de Würzburg), sur la base de critères d’excellence scientifique, d’impact et d’innovation.

Les projets lauréats couvrent une grande diversité de géographies (Sénégal, Golfe de Guinée, Méditerranée, Arctique, Pacifique Nord-Est, Triangle du Corail, La Réunion…) et de thématiques : mégafaune marine, ostréiculture, biodiversité abyssale, microbiome arctique, coraux, phytoplancton, organismes benthiques ou encore pêcheries mondiales. Cette richesse illustre l’urgence d’agir et la capacité de la recherche à éclairer les solutions d’avenir au plus près des territoires, des communautés et des écosystèmes menacés.

« A travers ce programme de la Fondation BNP Paribas, nous faisons le choix de répondre à l’urgence climatique par l’action en soutenant la recherche scientifique sur l’Océan et les écosystèmes côtiers, car préserver ces milieux essentiels, c’est aussi protéger les ressources et les équilibres dont dépend notre avenir collectif. » Isabelle Giordano, Déléguée Générale de la Fondation BNP Paribas, Responsable mécénat du Groupe BNP Paribas

Les 11 nouveaux projets de recherche de l’édition 2026-2028

Les projets soutenus permettront de mieux comprendre les impacts du changement climatique sur l’Océan, de développer des solutions concrètes pour la résilience des écosystèmes marins et d’impliquer les communautés locales dans la préservation du vivant.

Abyscapes (Les abysses) – Espagne Étudie la résilience de la biodiversité des grands fonds marins du Pacifique Nord-Est, en combinant génomique, modélisation et écologie pour éclairer les stratégies de conservation. Porté par l’Institut des Sciences Marines (ICM-CSIC) Coralresist (Coraux) – France Analyse les mécanismes de résistance des coraux du Triangle du Corail face au réchauffement climatique, pour orienter la conservation à l’échelle mondiale. Porté par le CRIOBE FishMIP-OSP (Écosystèmes marins mondiaux) – France Développe des scénarios et des simulations pour anticiper l’avenir des écosystèmes marins et des pêcheries mondiales, intégrant les dimensions climatiques et socio-économiques. Porté par l’IRD-DR Occitanie – Laboratoire MARBEC Marine Microswimmers (Biodiversité microbienne) – France Explore comment les micro-organismes mobiles renforcent la résilience des coraux, éponges et herbiers, afin de développer des solutions naturelles pour restaurer les écosystèmes marins. Porté par l’IRD – Entropie Med-Guard (Écosystèmes des estuaires) – France Évalue l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines méditerranéennes et leur biodiversité microbienne, pour promouvoir une gestion durable des zones côtières. Porté par l’Université de Toulon Micro-Arctic (Biodiversité microbienne) – France Étudie la diversité et l’adaptation du microbiome arctique face au réchauffement, pour améliorer les modèles climatiques et la conservation des écosystèmes polaires. Porté par Sorbonne Université Phytoscope (Phytoplancton) – France Observe et modélise la biodiversité du phytoplancton dans un Océan en mutation, pour anticiper les évolutions futures et guider les politiques publiques.

Porté par l’Université du Littoral Côte d’Opale Safeguarding Oceanpath (La haute mer et les écosystèmes côtiers) – Portugal

Cartographie et protège les routes migratoires de la mégafaune marine dans le Golfe de Guinée, afin d’anticiper les impacts du changement climatique et renforcer la gouvernance marine. Porté par l’Association BIOPOLIS Show-It (Petites roussettes) – Portugal Évalue les effets du réchauffement sur le développement des petites roussettes, pour mieux comprendre leur résilience et orienter la création d’aires marines protégées. Porté par l’Association BIOPOLIS Supercor-AI (Coraux) – France (La Réunion) Utilise la génomique et l’intelligence artificielle pour identifier et restaurer des coraux résistants au blanchissement, contribuant à la sauvegarde des récifs. Porté par CORECIF Yokhoss (Huîtres) – France/Sénégal Développe une aquaculture ostréicole durable et résiliente au Sénégal, associant sciences de la biodiversité, nutrition et santé pour renforcer la sécurité alimentaire. Porté par l’IRD

Pour en savoir plus sur chaque projet, les équipes lauréates, les partenaires impliqués et les enjeux scientifiques détaillés, consultez le dossier de presse complet disponible sur demande. Visuels, infographies et interviews de chercheurs disponibles sur demande.

Suivez les dernières actualités Environnement de la Fondation BNP Paribas sur son site internet et sur les réseaux sociaux : #ClimateBiodiversityInitiative #OceanDecade

--

Contact presse Fondation BNP Paribas - Agence F

Florence Bardin – florence.bardin [at] agencef (dot) com - + 33 (0)6 77 05 06 17

Solène Roux – solene.roux [at] agencef (dot) com - + 33 (0) 7 63 32 26 67