Podcast On the Move #7 : La mobilité inclusive, levier clé de la transition écologique ?

Pour une mobilité inclusive qui ne laisse personne au bord de la route

Ils sont souvent les propriétaires des véhicules les plus anciens et donc les plus polluants, les ménages les plus modestes n’ont pas l’aisance budgétaire pour s’inscrire dans les nouveaux usages d’une mobilité plus durable. En France, 70 % des voitures électriques sont achetées par 20 % des ménages les plus aisés.



Les contraintes réglementaires, comme la mise en place des ZFE (les Zones à Faibles Emissions qui excluent les véhicules Crit'Air 3 des zones urbaines) et les prix d’acquisition d’un véhicule électrique qui restent encore très élevés, impactent fortement leur degré d’adoption.



Découvrez la première édition des indicateurs de bascule vers la mobilité électrique de BNP Paribas Mobility