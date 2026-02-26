César 2026 : 60 nominations pour les films financés par BNP Paribas

Derrière chaque film, une expertise

Financer un film, c'est croire en une histoire avant même qu'elle ne rencontre son public, transformer une idée en émotion partagée. Premier financier et partenaire du cinéma en Europe, BNP Paribas contribue chaque année au financement de près d'un film sur deux produits en France. Grâce à ses solutions de financement sur mesure, le Groupe accompagne toute la chaîne de valeur du cinéma, du développement à la distribution.

Comment BNP Paribas intervient-il concrètement ? Quelles expertises sont mobilisées en coulisses pour permettre à un projet de voir le jour ? Henri de Roquemaurel et Claire-Hélène Massot lèvent le voile sur les savoir-faire et le rôle stratégique de la ligne métier Médias de BNP Paribas, au service de la création.

