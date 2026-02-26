César 2026 : 60 nominations pour les films financés par BNP Paribas

Derrière chaque film, une expertise
Financer un film, c'est croire en une histoire avant même qu'elle ne rencontre son public, transformer une idée en émotion partagée. Premier financier et partenaire du cinéma en Europe, BNP Paribas contribue chaque année au financement de près d'un film sur deux produits en France. Grâce à ses solutions de financement sur mesure, le Groupe accompagne toute la chaîne de valeur du cinéma, du développement à la distribution.
Comment BNP Paribas intervient-il concrètement ? Quelles expertises sont mobilisées en coulisses pour permettre à un projet de voir le jour ? Henri de Roquemaurel et Claire-Hélène Massot lèvent le voile sur les savoir-faire et le rôle stratégique de la ligne métier Médias de BNP Paribas, au service de la création.
BNP Paribas et le cinéma : 3 points clés à retenir
- Un engagement historique : depuis plus d'un siècle, BNP Paribas accompagne et finance les plus belles histoires du cinéma, en France et à l'international, en mettant son expertise bancaire au service des producteurs, distributeurs et professionnels du 7e art.
- Un acteur majeur en Europe : en moyenne, plusieurs centaines de films sont accompagnés chaque année en Europe, faisant de BNP Paribas l'un des premiers partenaires bancaires du secteur. En 2024, le Groupe a participé au financement de 116 films sur 233 longs-métrages produits en France (hors documentaires).
- Un accompagnement sur mesure : crédits de production et corporate, investissements, conseils en gestion de droits... la Banque intervient à toutes les étapes de la chaîne de valeur du cinéma, via son Centre d'Affaires, Image & Médias et ses filiales spécialisées Cofiloisirs et Cinécapital.
César 2026 : BNP Paribas au générique de 20 films en lice
Du développement à la production, jusqu'à sa sortie en salle, soutenir un film prend parfois une dimension particulière : celle de la reconnaissance de la profession.
À l'occasion de la 51e Cérémonie des César, 20 films financés par BNP Paribas sont en lice, totalisant 60 nominations. Parmi eux : « Nouvelle vague » de Richard Linklater (financé par Cofiloisirs), « L'Attachement » de Carine Tardieu et « Dossier 137 » de Dominik Moll (financés par Cinécap), tous trois nommés dans la catégorie César du Meilleur Film... Des premiers films comme « La Pampa » d’Antoine Chevrollier et « L’Épreuve du feu » d’Aurélien Peyre (financés par Cofiloisirs), et « Nino » de Pauline Loquès (financé par Cinécap). Ainsi que des films déjà primés à l’international comme « Valeur sentimentale » de Joaquim Trier ou encore « L’Agent secret » Kleber Mendonça Filho (financés par Cofiloisirs).
Partenaire fidèle de l'Académie des César depuis 20 ans, BNP Paribas accompagne ainsi le cinéma à chaque étape, de l'idée initiale jusqu'aux plus grandes scènes de récompenses.
Les César 2026
Lumière sur les talents du cinéma français
La 51e Cérémonie des César, l'un des événements majeurs du cinéma français organisé par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, se tiendra le jeudi 26 février 2026 à L'Olympia à Paris. Animée par Benjamin Lavernhe et présidée par Camille Cottin, elle récompense le meilleur du cinéma hexagonal pour l'année 2025. La Cérémonie célèbre les talents confirmés et émergents du cinéma français et international, avec notamment le comédien Jim Carrey honoré d'un César d'Honneur.
Le Prix Daniel Toscan du Plantier
Soutenir celles et ceux qui font le cinéma
À travers son partenariat avec le Prix Daniel Toscan du Plantier, BNP Paribas met à l'honneur les producteurs et les productrices, acteurs clés de la filière. Lors du Dîner César & Production qui s’est tenu le 16 février 2026, Caroline Benjo, Barbara Letellier et Carole Scotta (Haut et Court) ont été récompensées pour leur travail sur le film « Dossier 137 ». Photo : Barbara Letellier, Prix Daniel Toscan du Plantier 2026 © Anaïs Massé - ENS Louis-Lumière pour l'Académie des César 2026
Le César des Lycéens
Transmettre la passion aux nouvelles générations
Le soutien de BNP Paribas au César des Lycéens depuis 2022 traduit également la volonté du Groupe de rapprocher le cinéma des jeunes publics. Chaque année, plus de 2 000 élèves de Terminale votent pour leur film favori, parmi les 5 films en compétition dans la catégorie César du Meilleur Film. Le film lauréat sera révélé le 2 mars 2026 et fera l'objet d'une projection exceptionnelle au Grand Rex organisée par BNP Paribas le 1er avril 2026, en présence de l’équipe du film.
Les coulisses des César
avec We Love Cinema
