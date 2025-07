BNP Paribas, partenaire stratégique des champions de la Tech

Dans un écosystème technologique qui n’a jamais évolué aussi vite, BNP Paribas s’affirme comme un acteur structurant et un partenaire de référence pour les startups et les entreprises innovantes. Conseil, réseau, financement, levée de fonds, programmes d’accélération… tout est mis en œuvre pour soutenir l’essor des futurs champions de la Tech. Une approche fondée sur trois piliers – expertise sectorielle, relation de confiance, soutien déterminant dans les moments-clés – qui porte ses fruits : 80 % des entreprises qui constituent la liste de la French Tech Next 120, un programme de l’Etat dédié aux 120 scale-ups françaises les plus performantes dont la 6ème promotion a été annoncée le 5 juin dernier, sont accompagnées par le Groupe. Et ce n’est pas près de s’arrêter. BNP Paribas souhaite accélérer cet accompagnement avec un objectif fort : soutenir 5 000 entreprises innovantes à horizon 2030.